El emotivo posteo de la pareja de Cavani tras la derrota de Boca en el Maracaná: "Cuando el fútbol te..."

El pasado sábado, en el estadio Maracaná, Boca sufrió un duro golpe tras caer ante Fluminense por 2-1 en la final de la Copa Libertadores. De esta manera el Xeneize quedó en las puertas de alzar por séptima vez en su historia el trofeo del certamen continental.

Entre la gran cantidad de personas que se expresaron en las últimas hora a través de las redes sociales, resaltó el mensaje publicado por Jocelyn Burgardt, la pareja de Edinson Cavani. La mujer posteó una foto donde se la ve junto a sus hijos, todos vestidos con los colores del club de La Ribera, junto a un emotivo mensaje para el Matador.

Cavani compartió el posteo realizado por su pareja tras la final en el Maracaná.

"Cuando el fútbol te regala una victoria, te regala una sensación de felicidad y de emoción única, y cuando te toca vivir una derrota, el alma se queda paralizada, triste, sin entender. Pero somos afortunados quienes podemos vivir estas dos sensaciones", comenzó en el feed de su cuenta de Instagram.

Más adelante, Jocelyn Burgardt añadió: "Hoy nos toca la que duele y duele mucho, pero sobre todo por el trabajo y la dedicación que le has puesto tú, Edi mi flaco. Quien trabaja incansablemente y dedica su vida a este deporte. Una vez más tocara vivir este momento y salir adelante como lo haces siempre porque vos sabés que hay un motivo.

"No siempre los sueños se cumplen, pero tú has podido cumplir unos cuantos ya. Gracias por hacernos vivir esta experiencia única. Boca es un mundo y no me deja de sorprender. Boca es familia y por eso estamos todos en las buenas y en las malas. Que esto dé fuerzas y más motivos para siempre seguir. Te amamos amo", sentenció la pareja de Edinson Cavani.