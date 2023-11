El “desfachatado” posteo de Colapinto sobre Hamilton tras formar parte de la delegación de Williams: “Lewis me…”

Franco Colapinto se prepara para afrontar un fin de año muy especial. El joven piloto argentino, que pertenece a la Academia Williams, debutará en la Fórmula 2 en en el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará en el circuito de Yas Marina el próximo 26 de noviembre, y luego se subirá a un Fórmula 1 del equipo británico para realizar un test para nuevos talentos.

Leyenda

Es por eso, ante todo lo bueno que se viene para su futuro, fue invitado por Williams para compartir el fin de semana en Brasil y lo disfrutó a pleno. De hecho, compartió un desopilante posteo en el que también aparece Lewis Hamilton. "Me quería tapar Lewis, que le pasa", escribió sobre la imagen donde está el siete veces campeón y detrás aparece él mirando el celular.

Luego, en la segunda foto de la publicación, invirtió los roles y se puso por delante del británico, generando la reacción de los fanáticos que dejaron cientos de mensajes: "Que alguien le diga que estaba enfocando mal! Finde para el recuerdo… Me divertí mucho, y que lindo ver a tantos argentinos, me hacía falta. Gracias por la invitación (Y no, no se escuchaba)".

Leyenda

Esa última frase tiene que ver con lo sucedido en medio de la transmisión oficial. Durante una entrevista realizada por Juan Fossaroli, el periodista no pudo escuchar la respuesta de Franco y este lanzó una frase al aire que se transformó en tendencia en cuestión de segundos. "No, ya sé. No se escucha un cho...", expresó entre risas.