El desopilante exabrupto de Colapinto en plena transmisión del GP de Brasil: "Un ch..."

Franco Colapinto vivió un fin de semana increíble en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. El joven argentino formó parte de la delegación de Williams en Interlagos, a la espera de lo que será su primera vez en un monoplaza de la máxima categoría el próximo 28 de noviembre. Como era de esperarse, el estandarte de la ilusión del automovilismo albiceleste fue un imán para la transmisión de ESPN y regaló un momento desopilante que se hizo viral.

Todo comenzó con Colapinto cruzando por detrás de Juan Fossaroli, histórico enviado especial para la televisión latinoamericana. Justo antes de ser interceptado por el periodista, el chico levantó su dedo angular a la cámara a modo de chiste, por lo que no pudo evitar la sonrisa.

Luego, el oriundo de Pilar reveló sus sensaciones al vivir un Gran Premio de Fórmula 1 desde adentro: "Es un placer estar acá, una locura estar en la grilla. Una locura los fanáticos, hay muchos argentinos, los vi por ahí cuando estuve caminando. Un placer ver tanta gente de nuestro país disfrutando de la carrera", expresó.

"No aguanto más las ganas de estar arriba del auto. Menos mal que es el último día porque uno más no aguanto. Contento de estar en Williams, agradecido con ellos por la oportunidad. Tengo muchas ganas de llegar a Abu Dhabi, voy a entrenar muy fuerte físicamente porque el cuello va a doler", analizó sobre lo que será el test de rookies a fines de este mes.

De forma muy honesta, Fossaroli le reveló que no pudo escuchar su respuesta por el bullicio que había en el circuito. Ante esto, Colapinto tuvo un exabrupto que causó mucha gracia en las redes: "No, ya sé. No se escucha un cho...", tiró, antes de irse hacia los boxes.