El "incómodo" momento por el que Riquelme abandonó de manera abrupta la entrevista con Azzaro

Son días agitados para Juan Román Riquelme. Al cierre de la competencia de Boca en el año, con la no clasificación a la Libertadores 2024, se le suma la suspensión de las elecciones presidenciales en el club, en medio de fuertes denuncias de la oposición por irregularidades en el padrón electoral de socios.

Un contexto tenso, por el cual Riquelme tuvo que salir a dar una conferencia de prensa este martes por la tarde y una entrevista ya entrada la madrugada del miércoles. En ambas no solo se defendió de las críticas y acusaciones sino que también mostró una cara poco común en él: la emotiva.

Mirá el video

Por la noche estuvo presente en la transmisión del canal El Loco y el Cuerdo, junto a Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler. Tras unos minutos de entrevista, Azzaro, quien tiene una amistad personal con el ídolo xeneize, comenzó a elogiarlo.

"Siempre soy un tipo que te va a defender, porque no es que defiendo a un amigo...", estaba diciendo el periodista, cuando Riquelme lo interrumpió: "Este me va a hacer llorar". Azzaro intentó seguir: "Defiendo a Riquelme porque para mí es uno de los pocos tipos que enaltecen a...", seguía, cuando Román, incómodo, se levantó de su silla y salió del stream mientras decía "a ver, que éste me va a hacer llorar y eso no puede pasar".

Atónitos por la reacción, los presentadores de la transmisión no podían creer que Riquelme se haya ido emocionado y hasta bromearon con eso y la repercusión que podía tener. Sin embargo, luego de varios minutos, primero se sumaron Marcelo Delgado y Raúl Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol, y luego volvió el propio Riquelme, para continuar con una entrevista que se extendió por más de dos horas.

Mira el video

No fue la primera emoción de Riquelme en las últimas 24 horas. Antes, en el marco de la conferencia de prensa que brindó, se quebró al hablar de su madre, quien siempre tuvo un peso importante en sus decisiones. "Me dijo que no puedo aflojar y que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento", sentenció.