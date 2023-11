Bomba de Liberman sobre el DT de Boca: ¿se cae el elegido por Riquelme si postergan las elecciones?

El oficialismo, con Juan Román Riquelme a la cabeza, todavía no definió su entrenador en caso de ganar las elecciones de Boca. Como reiteró en diversas ocasiones, el candidato a presidente aseguró que presentaría al sucesor de Jorge Almirón un día después de ganar en las urnas. Sin embargo, la suspensión tiene los comicios en el aire y Martín Liberman puso en duda al elegido por el ídolo.

El periodista es un ávido crítico de la gestión de Riquelme, incluso es de los más lapidarios. Siempre desde su cuenta de Twitter, el conductor de radio le tiró muchos palazos al dirigente y al Consejo de Fútbol, mientras elogiaba el trabajo del expresidente Daniel Angelici y, ahora, no duda en apoyar a Andrés Ibarra y Mauricio Macri, la lista opositora.

Liberman puso en duda la llegada de Milito, el técnico de Riquelme en caso de ganar en Boca.

Este miércoles, Liberman puso en duda la llegada de Gabriel Milito, el entrenador que tendría arreglado Riquelme si gana las elecciones: "Me dicen que podría reflotarse lo de Milito a Toluca. Ayer estaba caído porque el DT espera Boca", disparó en Twitter.

En el inicio de la semana, desde México afirmaron que el Toluca había presentado una oferta al ex Argentinos Juniors. Sin embargo, este habría dicho que no, ya que tendría apalabrada su llegada al Xeneize en un escenario del oficialismo triunfador. Pese a esto, la postergación indefinida de las elecciones del club de la Ribera habría generado alguna incertidumbre en el ex Independiente.

Milito sería el elegido por Román. La pregunta es: ¿cuándo serán las elecciones?

"Como no tiene certezas, estaría rearmándose tema México", concluyó Liberman. No obstante, desde el país azteca aseguran que Toluca pasó página de Milito ante su espera por Boca y tendría asegurado de palabra a Renato Paiva, portugués de último paso por Bahía de Brasil. De esta manera, no correría peligro el arribo del exjugador del Barcelona ante un triunfo de Riquelme, pero las dudas alrededor de los comicios no se disiparán fácilmente.