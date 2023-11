Por qué Riquelme quebró en llanto en plena conferencia de prensa: “Tengo que ganar para…”

Son contadas con los dedos de la mano las veces en las que Juan Román Riquelme se quebró en público. Luego de la suspensión de las elecciones de Boca, el candidato a presidente del oficialismo se quebró al hablar de su madre, María, y el mensaje que le dio para los comicios.

Mirá el video

En conferencia de prensa, al actual vicepresidente se le cortó la voz al hacer referencia a su mamá, quien siempre tuvo un peso muy importante en las decisiones de su carrera: "Hoy la María estaba contenta... siempre dice lo mismo...", comenzó el 10, con claras dificultades para seguir con su respuesta y aguantarse las lágrimas.

"A la vida venimos para algo... Esto es lo que me tocó y lo disfruto mucho", siguió el ídolo azul y oro. Luego, Riquelme reveló el pedido de su madre: "Me dijo que no puedo aflojar y que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento", sentenció.

Por otra parte, JRR también se refirió a la supuesta persecución judicial que atenta contra su familia y que ya denunció varias veces ante los micrófonos: "Hace 23 años que hay una persecución con mi familia. No pasa nada, ya se acostumbraron, da un poquito de tristeza. Es lo que tocó y hay que seguir adelante", expresó.

Finalmente, el candidato a presidente de la actual gestión apuntó contra Andrés Ibarra y Mauricio Macri por la suspensión de las elecciones: "No luché nunca contra nadie ni molesté a nadie. Por eso estamos como estamos en el país, el que no jode, parece que es loco. Prefiero ser loco, sin duda. El hincha está molesto porque se metieron con el club, con ellos. Esto ya pasó la línea de Román. Se metieron con el hincha. ¿Dónde viste que uno que se postula para Presidente no deje votar a los hinchas? ¿Que haya una denuncia falsificada para cambiar la fecha?", concluyó.