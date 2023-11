¿Y ahora? La decisión de Scaloni tras pasar unos días en su Pujato natal

Luego de haber pasado unos días en su Pujato natal, Lionel Scaloni se marchó a España para reencontrarse con su familia y las dudas sobre su continuidad al mando de la Selección argentina crecen con el correr de los días.

El entrenador compartió tiempo con sus padres y optó por no mostrarse mucho en público para evitar consultas o reclamos. Según informó el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, "no se espera una decisión para las próximas horas. Va a haber una reunión entre Tapia y Scaloni antes de que termine el año" y reafirmó que "el cuerpo técnico no va al sorteo" de la Copa América.

Por el momento nadie salió a contar los motivos reales por los que el entrenador realizó esas declaraciones que sorprendieron hasta los propios jugadores argentinos. Los rumores han sido mucho pero la partida en silencio de Scaloni marca que el malestar continúa y habrá que esperar algunos días para saber como termina la historia.

Se dijo que hay un importante desgaste con la cúpula dirigencial de la AFA por cuestiones organizativas y de logística, amistosos con equipos que no alcanzan el nivel de competitividad para la mejor selección del mundo y hasta se habló de una deuda de premios por el certamen ganado en Qatar.

"No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar en este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energía posibles y que esté bien", fue la frase de Scaloni