La tremenda sentencia de Palermo a días de las elecciones en Boca: "Si todo sale como quiero, voy a..."

Apenas falta una semana para las elecciones de Boca, en las que Juan Román Riquelme y Mauricio Macri sumarán un capítulo trascendental a su rivalidad histórica. Precisamente, la fórmula opositora, encabezada por Andrés Ibarra, jugó fuerte y aseguró que Martín Palermo, máximo goleador del Xeneize, será el entrenador del equipo en caso de una victoria en las urnas.

Mirá el video

Este sábado, el Titán pateó el tablero y se expresó contundentemente sobre la posibilidad de dirigir al club que lo tiene como uno de los máximos ídolos: "El presidente de Platense sabe que quiero dirigir a Boca. Si todo sale como quiero, voy a ser el próximo DT de Boca. Es mi sueño y mi deseo. Con esta gestión han pasado muchos técnicos y no se me dio", afirmó en conferencia de prensa tras la victoria del Calamar ante Sarmiento.

Ante la pregunta de si se había sentido manoseado por la lista de Ibarra y Macri, el máximo goleador de la historia del Xeneize respondió de forma tajante: "No me utilizaron, el video lo hice, yo accedí a eso. Creo que Andrés Ibarra es el que se postula para ser el próximo presidente de Boca acompañado por Mauricio, y desde que empecé mi carrera de DT que mi sueño es dirigir Boca. Hoy estoy con esa posibilidad de que Ibarra me haya tenido en consideración para cumplir ese sueño", sentenció.

Riquelme y Palermo, en marzo de 2023, compartieron cancha en Villarreal.

"Ustedes saben cómo soy yo. Han pasado otros presidentes, Angelici, con dos mandatos, tuvo al Vasco Arruabarrena y a Guillermo [Barros Schelotto] y yo nunca estuve en consideración. Con esta gestión actual le ha tocado a [Hugo] Ibarra, a [Sebastián] Battaglia y no me ha tocado a mí. Ahora, si las cosas se dan, voy a tener esa posibilidad de ser el técnico de Boca", agregó el ídolo azul y oro.

Por último, Palermo dejó en claro que no dudará en abandonar Platense en caso de que Ibarra y Macri superen a Riquelme en los comicios del próximo fin de semana: "El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir Boca y que con Boca no puede competir. Sí me tengo que sentir agradecido de que, si las cosas salen como uno cree que pueden suceder, voy a ser el DT de Boca", concluyó. Así, se confirma la intención de la oposición de volver a enfrentar al histórico 9 con el actual vice, con quien supo estar enfrentado en su época de jugador.