La lapidaria frase de Riquelme contra Macri tras la derrota de Boca: "Tiene cero..."

Luego de la derrota de Boca en la Copa Argentina, Juan Román Riquelme tiró con munición pesada en una entrevista muy, pero muy caliente en TyC Sports. A poco más de dos semanas para las elecciones, el candidato a presidente del oficialismo salió al cruce duramente contra todos sus detractores, especialmente el líder opositor, Mauricio Macri.

Mirá el video

En un tono casi bélico pocas veces visto, el actual vice del club de la Ribera dejó durísimas sentencias contra uno de los integrantes de la fórmula rival: "Compito contra alguien que tiene buen manejo del periodismo, y que tiene cero autocrítica. Si llegó donde llegó, es porque nosotros algo lo ayudamos", aseguró en complicidad con Cristian Traverso, excompañero suyo en la era Bianchi y presente en la entrevista.

Por otra parte, Riquelme agregó que no ve un resultado negativo como una posibilidad para los comicios del próximo 2 de diciembre: "Las elecciones las vamos a ganar, ¿me estás cargando? Si no, no me presento. Es la elección más fácil de la historia, o ser un club de fútbol o que lo usen para política", reiteró, en una frase que ya había utilizado anteriormente.

Además, el dirigente se refirió a la denuncia que recibió el club desde la oposición por el traspaso de socios adherentes a activos en 2021, hoy habilitados para votar en las elecciones: "Si querés al club, no podés ir a denunciar para que hagan un allanamiento el día del partido. Primero somos hinchas, amamos al escudo, a la camiseta. Hacelo mañana, pasado", disparó.