La inquietante versión que involucra a la política con un enojo de Scaloni con Chiqui Tapia

Las declaraciones que Lionel Scaloni expresó anoche luego de la victoria de la Selección argentina ante Brasil siguen teniendo mucha repercusión y aparecen algunas versiones sobre el enojo del entrenador, quien aprovechó el momento para enviar un claro mensaje y encendió todas las alarmas.

Quien habló al respecto fue Gustavo Grabia, en su columna deportiva de '¿Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos?', y reveló una situación que se viralizó en las redes ya que tiene como protagonista a Sergio Massa. Según el periodista, cuando la Selección se reunió días atrás para comenzar con los entrenamientos hubo una fuerte presión que Claudio Tapia no supo manejar.

Según su relato: "Hubo una presión muy fuerte para que intentaran hacer algo en favor del candidato que perdió las elecciones (Massa). De hecho los clubes lo hicieron. La presión fue para una foto. (Massa) Quería ir en función de Ministro de Economía y le había pedido a Tapia, 'che quiero ir a ver a los muchachos', y que la Selección dijo que acá no entra nadie".

"Hubo mucha presión a Tapia, que no la supo manejar, y la trasladó al cuerpo técnico. Es una versión creíble, que me dieron la semana pasada, que no le di demasiada importancia", agregó y, además, contó que otra parte del enojo puede tener que ver con una deuda por los premios del Mundial que mantiene la entidad con los jugadores.

Esta información, claro está, no ha sido desmentida y tampoco afirmada por el principal protagonista, que se marchó a Europa para pensar qué hacer de ahora en más. Tapia, seguramente, viajará para intentar convencerlo como también algunos referentes del plantel que dejaron muy en claro que pretenden que siga en el cargo.