Ugarte habló de su zarpado exabrupto contra Rodrigo De Paul: "A mí me..."

"Prefiero no decir lo que pienso, pero esta gente tiene que aprender, la gente joven. Tiene una buena camada y una buena Selección. Pero tienen que aprender de los mayores a respetar. Porque este clásico siempre fue intenso y duro pero siempre con mucho respeto. Tienen que aprender un poquito”, fue la respuesta de Lionel Messi una vez finalizado el partido de la Selección argentina ante Uruguay en la Bombonera.

El mejor jugador del mundo enfrentó los micrófonos y no dudó en apuntar contra Manuel Ugarte por sus zarpados gestos contra Rodrigo De Paul sobre el final de la primera etapa. Primero le dijo la frase: "Sos el chupav* de Messi" y luego le hizo el gesto que evoca el sexo oral.

En horas de la mañana de este martes el futbolista brindó una entrevista a Sport 890 y fue consultado por la situación que no tardó en viralizarse y le dio la vuelta al mundo: “Cuando me dicen que un gesto mío se hizo viral no entendía nada. Luego lo vi y me quería morir. No está bueno. De Paul le sacó importancia y quedó en la cancha”

El uruguayo habló tras su pelea con De Paul. (Foto: Instagram @ugartemanu)

“A mí me encanta siempre jugar al límite. Era un partido con historia. Bielsa me pidió que vigile a Messi en mi zona y estuviera atento al cambio de hombre. Por momentos tuve controlar a De Paul y Julián Álvarez”, añadió el futbolista de la Celeste, quien no estará ante Bolivia por acumulación de amarillas.

Para finalizar, sobre el histórico triunfo en cancha de Boca, Ugarte sentenció: “Sentíamos que el partido nos quedaba cómodo. Las primeras pelotas son importantes, robar, acertar los pases. El marco del estadio era increíble pero no podíamos desconcentrarnos porque teníamos a Argentina enfrente".