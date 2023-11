La contundente advertencia de Santi López a días del partido con Brasil: "Estamos para..."

La Selección argentina disputó un gran partido y logró acceder a los cuartos de final del Mundial Sub 17 tras golear a Venezuela por 5-0. Los goles del triunfo, y la clasificación, llegaron gracias a los dobletes de Santiago López y Agustín Roberto, y el restante tanto del Diablito Echeverri.

Tras el partido quien enfrentó los micrófonos fue el encargado de anotar los dos primeros tantos del encuentro. El delantero de Independiente dijo presente ante las cámaras y expresó sus sensaciones luego de que la Albiceleste se posiciones entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Santi López convirtió los dos primeros goles de la jornada.

Para comenzar Santiago López se mostró conforme por lo mostrado por el seleccionado y dejó un mensaje alentador de cara al futuro: "Mejoramos mucho en relación al debut contra Senegal pero en el partido de hoy demostramos que estamos para grandes cosas".

Otro de los que habló en plena celebración fue Agustín Ruberto, el delantero de River que convirtió un doblete y llegó a los cinco tantos en el Mundial Sub 17. Sobre su excelente definición en el penal que le tocó patear, expresó: "No tenía pensado picarla en el penal porque no lo venía practicando pero me dijeron que me daban la confianza para hacerlo".

Agustín Ruberto sentenció la goleada con los últimos dos tantos.

El próximo rival será Brasil, quien ha levantado el trofeo en cuatro oportunidades y es uno de los grandes candidatos al título. "Se viene un partido con Brasil, que es distinto a los demás rivales porque es un clásico", sentenció el delantero del Millonario.