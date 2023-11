Kempes explicó los motivos de la sequía goleadora de Cavani en Boca

Tras su llegada, Edinson Cavani fue uno de los nombres que más expectativas generó en el mundo Boca. El Matador estuvo lejos de cubrir las expectativas generadas en cuanto a su cuota goleadora, ya que en los 16 partidos que disputó con la camiseta del Xeneize, convirtió apenas tres goles.

En este sentido, quien alzó la voz es un viejo conocedor del puesto. Se trata de Mario Alberto Kempes ,quien dijo presente ante los micrófonos de TyC Sports y se animó a analizar lo que ha sido el inesperado semestre del histórico delantero uruguayo en el fútbol argentino.

Mirá el video

Para comenzar, durante la jornada de este lunes el Matador manifestó: “Cavani es un goleador nato y todo lo que quieras, pero creo que en el último tiempo se ha dedicado más, hablando futbolísticamente, a la pelea futbolística de ayudar más al equipo que ser protagonista a la hora de hacer goles".

"Se ha transformado en ese jugador que ayuda más al equipo tratando de defender que tratando de hacer goles. Se acercaba al área, claro, pero tanto en Valencia como en Boca le faltaba lo más importante para él: el gol”, añadió Kempes, el goleador del Mundial disputado en Argentina 1978.

Para finalizar, Kempes sentenció: “No me sorprende porque lo he visto en Valencia, hacía prácticamente lo mismo. Mucha lucha, mucha pelea para el equipo, pero donde él siempre fue protagonista, cerca del área y dentro del área metiendo la redondita dentro del arco, ya no era tan fácil”.