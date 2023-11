Qué pasará en el fútbol argentino con Milei presidente, tras el rechazo masivo de los clubes a las SAD

Javier Milei fue elegido presidente de la Nación por el 56% de los argentinos y esto implica muchísimos cambios para un país en el que el fútbol no será la excepción. El flamante Jefe de Gobierno nacional tiene una relación tirante con el mundo de la pelota, desde un amor-odio hacia Boca hasta un sueño de ser arquero en las inferiores de clubes pesados como San Lorenzo y Chacarita. Sin embargo, su nuevo rol pone en el centro del debate una polémica propuesta para el fútbol argentino: las sociedades anónimas deportivas.

Mirá el video

A lo largo de su campaña, el referente de La Libertad Avanza habló varias veces sobre el presente de la Liga Profesional y de los clubes, sociedades sin fines de lucro y gran importancia social. Más allá de mostrarse abierto a involucrarse en el Xeneize en caso de victoria de Mauricio Macri, Milei aseguró que una de sus ideas es darles la bienvenida a los capitales privados en las instituciones futboleras: "A mí me gusta el modelo inglés. No les va mal, tienen un espectáculo…", reconoció.

En Neura Media, el presidente electo le fue con los tapones de punta a Alejandro Fantino, cuando el conductor le planteó la posibilidad de que River pase a ser propiedad de inversores franceses o que los "petrodólares" lleguen a Boca: "Y a vos qué carajo te importa de quién es si le ganás a River 5-0, es campeón del mundo, todo. ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad?", resaltó.

"Inglaterra tiene clubes que cotizan en bolsa y todo. ¿Vos seguís siendo hincha de Boca? ¿Cómo nos va cada vez que salimos de Argentina? ¿Vos preferís perder 4-0 con el Milan, 'pero no, es nacional y popular', a ganarle 5-0 en la Intercontinental y pegarle un baile de novela? Dale", le disparó Milei a Fantino, reconocido simpatizante xeneize.

El comunicado de Boca en oposición a las SAD.

El comunicado de River en oposición a las SAD.

Del otro lado de la contienda electoral estaba Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria y de gran relación con Claudio Tapia. Ante la influencia del presidente de la AFA, la gran mayoría de los clubes del fútbol argentino salió al cruce y se opuso a la llegada de las SAD. Algunos casos resonantes fueron los de Racing y Platense, que supieron ser gerenciados en diversos momentos de sus historias, y uno de los pocos que no se mostró en contra fue Talleres de Córdoba.

Esa tajante postura de los clubes del fútbol argentino tuvo una respuesta por parte de Milei: "Eso es falso que voy a privatizar a los clubes de fútbol, eso es otra mentira. Yo dije que tendría que contemplarse la posibilidad (de otras estructuras). ¿Tiene que haber un sólo esquema de estructura societaria? No, puede haber distintas estructuras societarias. No va en mi definición, como liberal, no obligo a nadie", le remarcó a TN.

Finalmente, el líder de los caminos de Argentina para el período 2023-2027 planteó la pregunta de si no puede haber un Manchester City versión fútbol local: "Si un club quiere ser SAD, que decidan los socios. ¿Lo ves torturados a los hinchas del City? ¿O a los hinchas del Bayern [NdR: Alemania obliga a que los clubes sean propiedad de los socios en un 51% como mínimo] o los del Atlético de Madrid? Van felices a la cancha”, concluyó. ¿Serán las sociedades anónimas y capitales extranjeros los nuevos jugadores del fútbol argentino? El tiempo, o Milei, dirá.