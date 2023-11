La urgente decisión de la dirigencia de Boca para levantar la clausura de la Bombonera

Luego de casi dos años, la Bombonera volvió a ser sede de un partido oficial de la Selección argentina. Con esto, hubo hinchas que mostraron su descontento por ciertas cuestiones, simpatizantes de Boca que salieron en defensa de su casa... y una clausura por "exceso de aforo" por parte de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA, a menos de un mes de las elecciones azul y oro que se celebrarán dentro del estadio.

El comunicado oficial de Boca del viernes por la madrugada.

El viernes por la madrugada, el Xeneize emitió un comunicado en el que denunciaba "animosidad" contra el club por parte de dicho ente, encabezado por la fiscal Celsa Ramírez. Menos de 24 horas después, la decisión de cerrar el estadio Alberto J. Armando fue desestimada, ya que el club de la Ribera presentó los documentos requeridos.

La documentación que muestra el aforo de la Bombonera en Argentina-Uruguay.

En los mismos, los números evidencian que no sólo no hubo exceso de aforo, si no que la capacidad no alcanzó su máximo. Además, Boca tuvo que abonar una multa, cuyo monto aún no se conoce: "No es casual que clausuren La Bombonera justo cuando ayer anunciaron que las elecciones se iban a hacer adentro del estadio”, declaró Sebastián Rodríguez, integrante del equipo legal xeneize, en El Canal de Boca.

Así se prepara la Bombonera para las elecciones presidenciales del 2 de diciembre

Luego de hacer lo necesario para levantar la clausura, la dirigencia del Xeneize comenzó con los trabajos para las elecciones del 2 de diciembre, como se puede ver en el video del periodista Fede Cristofanelli, que acompaña esta nota. Por primera vez en la historia, las mesas estarán dentro del campo de juego de Brandsen 805 y este viernes comenzó el armado de las carpas donde estarán las mesas y cuartos oscuros.