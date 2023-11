El desopilante cruce de Verstappen con Leclerc en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: "Yo no pienso..."

La Fórmula 1 se prepara para el anteúltimo Gran Premio de la temporada, que será entre las luces y los casinos de Las Vegas. El evento se llevó muchas críticas y poca predisposición de los pilotos para el show, como fue el caso de Max Verstappen. Pese a no poner su mejor cara en el show de presentación del miércoles, el neerlandés se prestó para un desopilante momento con Charles Leclerc ante los micrófonos.

Mirá el video

En rueda de prensa, el tricampeón del mundo fue consultado por el dominio de Red Bull en las clasificaciones y carreras, con un ritmo apabullante y una gran gestión de neumáticos. Sobre este tema, un periodista le preguntó a Mad Max si está preocupado por el hombre de atrás y este le tiró la pelota al piloto de Ferrari: "No lo sé, deberías preguntarle a él. Charles, ¿puedes venir?", expresó.

Con una sonrisa, el monegasco se acercó y el cronista repitió el tema de conversación y Verstappen ironizó sobre el estado de las gomas de Red Bull: "Es como si masajeáramos los neumáticos [...] Les hago un masaje de piedras completo el domingo", acotó con una sonrisa.

"Acá hace frío, así que no sé si tendrás que masajear los neumáticos más agresivamente. Esa es nuestra especialidad", le respondió Leclerc, que busca su primera victoria en el año con Ferrari. Ante una repregunta sobre la ventaja de Red Bull sobre los demás, El Predestinado afirmó: "Creo que ellos tendrán la ventaja en ambos [qualy y carrera]. Tal vez en la clasificación... no sé, no sabemos. Creemos que vamos a ser fuertes aquí, ¿qué piensas?", le consultó a su rival.

Allí, Verstappen no quiso desmentir a su colega, ya que Ferrari probablemente no pueda pelear ante el RB 18 durante la carrera, y soltó una respuesta que dio la vuelta en redes sociales: "Yo no pienso demasiado", disparó y se puso a reír con Leclerc. Este sábado a la noche, el Gran Premio de Las Vegas se estrenará en la Fórmula 1 con un callejero que dio que hablar en la previa y dará mucha tela para cortar en el futuro.