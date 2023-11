La dura confesión de Paredes sobre la final que perdió Boca ante Fluminense: “Me dolió ver a…”

Leandro Paredes fue uno de los futbolistas de la Selección argentina que habló en la previa de los duelos frente a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias. El volante de la Roma resaltó que el equipo piensa “en tratar de ganar y conseguir los puntos” y también contó cómo vivió la final perdida por Boca en la Copa Libertadores.

"La miré con mi familia, en mi casa y sufrí como todo hincha de Boca. Me dolió mucho ver llorar a mi hija, la verdad que no me lo esperaba. Es muy bostera como yo y por eso me dolió verla así. Pero bueno, pasó. Hay que felicitar al equipo porque ha hecho un mérito grande por estar ahí y lastimosamente gana solo un equipo", reveló el futbolista surgido en el Xeneize.

Luego se metió en lo que viene y analizó: “Todos los partidos son buena medida y quedó demostrado en los partidos anteriores. Nosotros pensamos en tratar de ganar y conseguir los puntos. Es especial volver a La Bombonera y me puse contento de saber que iba a volver".

"Somos conscientes de que conseguimos cosas importantes, pero nuestro grupo tiene mentalidad ganadora”, agregó. Además, destacó que pese a ser visitante, Uruguay saldrá a jugar en la Bombonera de “igual a igual” y que “tienen un entrenador nuevo y eso los estimula”, en referencia al arribo del rosarino Marcelo Bielsa como DT.

"Lo tomamos con la misma importancia. Somos conscientes de que son rivales de primer nivel, sabemos a los que nos enfrentamos, pero nos preparamos de la mejor manera. Son partidos muy lindos de jugar”, expresó. También se tomó un momento para hablar de Messi y expresó que “está al 100 por 100 y afrontará estos partidos de la mejor manera”.