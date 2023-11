Boca-Estudiantes ya tiene sede confirmada para la semi de Copa Argentina y... ¿se juega con VAR?

Boca tiene la atención dividida en dos frentes. Con la Copa Libertadores en el espejo retrovisor, las elecciones y la Copa Argentina pasaron a ser las dos grandes citas del Xeneize hasta fin de año. Con novedades fuertes sobre la primera, este martes se conoció la sede de la semifinal ante Estudiantes de La Plata y una información vital sobre el juego en sí: no habrá VAR.

Al contrario de lo que sucede con los torneos de Primera División, la Copa Argentina no tiene el videoarbitraje entre sus herramientas para los encuentros. Muchas veces, los estadios sede, principalmente los de ascenso, no tienen la infraestructura necesaria para tener la tecnología al servicio de los referís. Sin embargo, la decisión de la organización de no tener VAR en las semifinales sorprende, ya que ambos encuentros se disputarán en recintos de la Liga Profesional de Fútbol.

Boca y Estudiantes, frente a frente en Córdoba y sin VAR (@Copa_Argentina)

Boca y Estudiantes buscarán acercarse un paso más a la próxima edición de la Libertadores cuando se enfrenten en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ante 60 mil hinchas de ambos equipos, el Xeneize y el Pincha jugarán el próximo miércoles 22 de noviembre.

Para dicho encuentro de vital importancia para el 2024 azul y oro, Mariano Herrón tendrá dos bajas muy sensibles, una por peso específico y otra por presente. En primer lugar, Edinson Cavani sufrió una lesión muscular que lo marginaría hasta de una hipotética final, mientras que Luis Advíncula estará afectado a los compromisos con la Selección de Perú.

Cuatro equipos, un boleto a la próxima Libertadores: ¿quién ganará la Copa Argentina?

Por el otro lado del cuadro, San Lorenzo y Defensa y Justicia no se irán muy lejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la otra semifinal se disputará en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata. El encuentro entre cuervos y halcones será el jueves 23 de noviembre. Hasta el momento, no hay información sobre la final de la Copa Argentina, que da un boleto a la Supercopa Argentina y, principalmente, a la próxima Libertadores.