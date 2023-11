Reducido polémico: la terrible respuesta del presidente de Almirante Brown a un jugador de Ferro que explotó contra el arbitraje

El Reducido de la Primera Nacional está plagado de polémicas y la vuelta de los cuartos de final entre Almirante Brown y Ferro no fue la excepción. Tras el 1-1 de la ida, a la Fragata le alcanzó con el empate a cero para avanzar de ronda, pero la historia pudo ser diferente de no ser por un error garrafal de Jorge Baliño, quien omitió una mano penal para el Verdolaga. Luego del partido, un jugador de Oeste explotó en los micrófonos y el presidente del club de Isidro Casanova, Maximiliano Levy, dejó una tremenda respuesta en las redes.

La jugada de la polémica en Almirante Brown-Ferro

A través de su cuenta de Twitter, Claudio Mosca fue lapidario con el arbitraje y denunció un favoritismo hacia Almirante Brown: "Si todos nos quedamos callados va a seguir pasando siempre lo mismo. Yo no quiero ser cómplice de esto. No podría mirar a mis hijos a la cara. Si decir la verdad me cuesta mi laburo, pagaré eso precio", disparó.

Ante este picante tuit, Levy, que nunca se queda callado y declara siempre al límite, tuvo una respuesta muy reprochable. En juego con el apellido del jugador de Ferro, el presidente de la Fragata publicó una foto de un insecticida.

Para evitar las respuestas ofensivas, el dirigente del conjunto aurinegro cerró los comentarios. Sin embargo, los tuits citados fueron todas críticas hacia Levy y Almirante Brown, que volvió a ser favorecido y está en semifinales en búsqueda del segundo ascenso a la Liga Profesional.