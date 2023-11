El sincero análisis de Placente tras la derrota de la Selección: "Los primeros cinco minutos son fundamentales y..."

La Selección Argentina comenzó con el pie izquierdo su participación en el Mundial Sub 17, el cual se desarrolla en Indonesia. La Albiceleste, por la primera fecha del Grupo D, cayó por 2-1 ante Senegal en el estadio Jalak Harupat. Amara Diouf, la estrella senegalesa, marcó un doblete para darle el triunfo a su equipo. El descuento llegó con el tiempo cumplido, tras un tiro libre ejecutado por Agustín Ruberto.

Tras el encuentro, quien tomó la posta fue Diego Placente. el director técnico del seleccionado nacional analizó lo demostrado por su equipo dentro del campo de juego y reconoció las falencias de sus dirigidos en su debut mundialista. Además, se mostró optimista de cara al futuro de la competencia.

Para comenzar, el DT de la Selección argentina manifestó: "Los primeros cinco minutos son fundamentales y el primer ataque de ellos fue gol. Después obviamente juegan los nervios, pero creo que tuvimos muchas situaciones para descontar antes y no se dieron. A veces cuando estás más fino, un poco más tranquilo, se puede dar... Ahora a pensar en lo que viene".

"Tuvieron varias situaciones, pero a veces el último pase lo erraban o no pateaban al arco y no nos quedaba. Encima viene el segundo gol de ellos de un error nuestro también y eso es lo que pasa: no nos hicieron tanto y estábamos perdiendo 2 a 0. Lo bueno es que pudimos descontar", añadió Placente.

En cuanto a las molestias físicas que aparecieron en los últimos minutos, expresó: "Pasa siempre en el primer partido que agarran esos calambres... Pero bueno, ahora a recuperar, a pensar en Japón, un equipo también muy difícil que juega bien. Tenemos la chance, con un poco más de efectividad y de suerte, de cambiar el resultado"