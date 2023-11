El fastidio de Bielsa al ser consultado nuevamente sobre Luis Suárez: "Lamento..."

La Selección de Uruguay se prepara para darle continuidad a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. El próximo jueves, desde las 21, la Celeste visitará a la Selección argentina en la Bombonera. Cinco días más tarde, recibirá a Bolivia.

En la previa de la fecha FIFA Marcelo Bielsa dijo presente en conferencia de prensa y palpitó el especial partido que se avecina. Sobre el inicio de su diálogo con los medios de comunicación el Loco mostró su descontento luego de que nuevamente le preguntaran por la situación de Luis Suárez.

El Pistolero no fue convocado para la fecha FIFA que se avecina.

Para comenzar, manifestó: “Evidentemente tenemos necesidades distintas respecto de la difusión de las decisiones. Les reitero, lamento no tener que decir nada nuevo, para mí la condición de que un jugador sea reservado es un recurso reglamentario que plantea la organización y desde mi punto de vista no debe ser difundido y ya argumenté por qué".

"Porque si uno va a reservar a un número determinado y en la convocatoria final deja afuera a un numero de futbolistas, es natural que se sientan decepcionados y expuestos por esa primera elección que los deja fuera del grupo final. Para mí eso tiene valor porque no se los conozco a los jugadores pero hace tiempo que trabajo con futbolistas y a los futbolistas hay que tener mucho cuidado con su autoestima", añadió.

Para finalizar, Bielsa sentenció: "Una forma de cuidarla, es recurrir a él cuando es necesario y no excluirlo de una potencial nominación. Es mucho más sencillo para los medios de comunicación descartar mi mirada y privilegiar la que tiene ustedes que es comprensible de responder a las expectativas populares que es una curiosidad y aparente intolerancia de esperar a que los hechos sean confirmados para poder valorarlos. Cuando los hechos no confirmados son discutidos, sucede una polémica innecesaria e inútil que ocupan mucho espacio pero basadas en nada, en episodios no concretos”.