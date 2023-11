El DT que quería Racing y le diría que “no” para irse a otro grande de América

Este sábado por la tarde Racing visitará a Lanús en la Fortaleza. El encuentro, que comenzará a las 20, será clave para las aspiraciones de la Academia de clasificar a los playoffs de la Copa de la Liga Profesional. También es un partido fundamental de cara a las aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año.

El panorama, en el plano futbolístico, no es el mejor para el club. El equipo logró ganar apenas uno de sus últimos siete partidos y tras la renuncia de Fernando Gago, que pegó el portazo luego de caer en el clásico de la ciudad ante Independiente en condición de local, todavía no confirman a su reemplazante. La dupla compuesta por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla están interinamente al frente del plantel.

Anselmi fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle.

Uno de los nombres apuntados por la Comisión Directiva era el de Martín Anselmi. El DT, actualmente dirigiendo a Independiente del Valle, tendría todo acordado para continuar su carrera en el Cruz Azul de México por lo que Racing deberá seguir buscando a quien ocupe el lugar vacante que dejó Pintita.

Rubén Capria, mánager de la Academia, había confirmado el interés por el mencionado director técnico: "Hay un montón de entrenadores, él me gusta. Hay demasiada evidencia de que ese perfil, de iniciativa, posesión e imponer condiciones, no solamente es lindo a la vista sino que es eficaz. Es claramente nuestra línea y me parece que tenemos que seguir buscando por ahí".

Teniendo en cuenta los rumores que hablan del interés de Racing en él, el propio Anselmi se refirió a esta situación: "Que nuestro nombre sea una opción es motivo de orgullo. Habla bien del trabajo que venimos desarrollando en el fútbol ecuatoriano, ya que hace años era difícil pensar que un entrenador de allí pudiera dar el salto a un equipo tan grande como Racing. Si es verdad que puso sus ojos en nosotros, nos llena de orgullo".