La tajante respuesta de Riquelme sobre si será candidato a presidente o vice de Boca: “Yo voy a…”

En el Maracaná, Juan Román Riquelme sufrió un durísimo golpe para su gestión en Boca. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el vicepresidente del Xeneize dio una entrevista claramente política por primera vez en mucho tiempo y dejó frases contundentes sobre el duelo con Andrés Ibarra y Mauricio Macri, la oposición. Sin embargo, no definió su posición en la balota para el 2 de diciembre.

En diálogo con el programa Argenzuela de Radio 10, el ídolo azul y oro tiró palabras fuertes. Jorge Rial no se la hizo fácil y lo puso en aprietos al preguntarle si encabezará la lista del oficialismo como candidato a presidente del club. Al igual que cuando jugaba, JRR aguantó la pelota, la puso sobre la suela y se la llevó al córner sin dar una respuesta definitiva: "Yo le voy a cuidar el club a la gente y la gente lo sabe. De eso no hay duda", tiró.

"Pero, ¿sentís que tenes que ser vos la cabeza?", le repreguntó el conductor, que es hincha de River. No obstante, Riquelme no dio el brazo a torcer: "Yo siento que el club está de maravilla. Eso siento. No nos podemos dejar embarrar ni llenar la cabeza. Yo puedo ser de un lado o del otro, pero cuando se terminen las elecciones, hay que juntarnos todos y sacar esto adelante. No puede ser que, si ganás vos, yo te tengo que tirar cosas malas todos los días durante cuatro años. Y si no, al revés", sentenció.

Ante la propuesta de Rial de que hay similitudes entre la política nacional y la de Boca, el vigente vice del club de la Ribera respondió: "No, nosotros no nos vamos a meter en ningún juego. Estamos orgullosos de nuestro club y de estar en nuestro club. Volvimos a ser un club de fútbol, el sentido de pertenencia que tenemos, de los chicos que debutaron y los títulos que ganamos. Estamos orgullosos de haber agarrado un club con deuda y ahora los hinchas pueden entrar a la web y ver que tenemos 28 millones de dólares a favor. Somos un club de fútbol y estamos ordenados", concluyó.