La inesperada revelación de Didier Deschamps sobre el Balón de Oro de Messi: "Mbappé está..."

El pasado 30 de octubre, en Francia, Lionel Messi recibió el octavo Balón de Oro de su carrera como futbolista profesional. Pese a que los días pasaron, las repercusiones sobre la coronación del mejor jugador del mundo siguen a la orden del día. En esta ocasión que se expresó fue Didier Deschamps.

El director técnico de la Selección de Francia, que en el Mundial de Qatar 2022 logró el subcampeonato tras caer por penales ante Argentina en la final, apuntó contra la designación del actual futbolista del Inter Miami al asegurar que Kylian Mbappé debería haber sido el galardonado.

Mbappé quedó tercero en la gala del Balón de Oro.

En este contexto, en medio de una entrevista brindada al medio BeIN Sports, Deschamps dejó clara su postura con respecto a la gala que tuvo lugar en París. “Habría merecido ganarlo, que quede 3º ya es otra decepción”, manifestó con respecto a su deseo de que el francés se quedara con el premio.

El director técnico aprovechó para señalar a aquellos periodistas que no incluyeron a Mbappé entre los cinco mejores del mundo en la actualidad: “Los votos... Los votos vienen de todas partes. Me sorprendió, como mínimo, e incluso un poco más, la forma en que votaron algunos. No incluir a Mbappé entre los cinco jugadores... No voy a decir que es deshonesto, pero no está muy lejos”.

Los ocho periodistas que dejaron fuera de los primeros cinco al campeón del Mundial de Rusia 2018 fueron: Benjamin Esono (Guinea Ecuatorial), Campo Estrada (Panamá), Mohamed Fawaz (Líbano), Lars Tjaernaas (Noruega), Christophe Cerf (Suiza), Semir Mustafic (Bosnia-Herzegovina), Yazid Ouahib (Argelia) y Troels Bager Thogersen (Dinamarca).