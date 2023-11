El DT de Boca: la postura de Fernando Gago en caso de un llamado de Riquelme

La renuncia de Jorge Almirón tras la final de la Copa Libertadores desató un problema inesperado en Boca. No tanto por la salida del ex Lanús en sí, sino por el timing. Ahora, el Xeneize tiene la difícil misión de lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2024 con un técnico interino. Juan Román Riquelme confirmó que no habrá nuevo DT hasta después de las elecciones, pero la danza de nombres continúa y Fernando Gago emerge como uno de los entrenadores libres que podrían estar en el radar del club, que lo formó como futbolista.

Entre tantos ídolos y exjugadores del club, Pintita es una opción que genera división de opiniones en el mundo Boca. Esto ya sucedía en su etapa como mediocampista, pero su paso como técnico en Racing tampoco genera unanimidad. A pesar de que pasó un mes de su salida de la Academia, el exvolante estaría dispuesto a escuchar una oferta de Riquelme.

Un joven Gago y Riquelme, en tiempos de Selección de Coco Basile.

Así lo informó Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports. Cabe recordar que Gago y el vicepresidente del Xeneize compartieron vestuario en la Selección argentina y el club de la Ribera. Además, el ex DT de Aldosivi estuvo invitado al partido despedida de JRR en junio de este año.

Gago y Riquelme, abrazados en el partido despedida del 10.

En su breve carrera como entrenador, el exjugador del Real Madrid tuvo dos ciclos, Aldosivi y Racing. En el conjunto de Avellaneda, el joven técnico de 37 años dirigió a lo largo de un año y 11 meses. Allí, tuvo un saldo de 53 victorias, 28 empates y 28 derrotas en 109 partidos. Pese a haber ganado dos títulos ante el Xeneize, el equipo de Gago quedó en el debe en los encuentros pesados y siempre se destacó por su poderío en ataque, pero su floja defensa.

Ambos compartieron vestuario en Boca en la 2013/14, pero no pudieron ganar títulos.

Como fue mencionado anteriormente, el mundo Boca se divide al hablar de Gago. Algunos lo valoran como ídolo, otros le dan la categoría de jugador querido y hay quienes lo relacionan directamente a una época en la que River venció reiteradamente al club de la Ribera en los mata-mata y finales disputadas. En total, jugó 199 partidos en dos ciclos, convirtió ocho goles y levantó nueve títulos, aunque no pudo ganar la Libertadores. ¿Será la tercera la vencida, esta vez como DT?