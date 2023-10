La tajante respuesta de uno de los DT del momento sobre un interés de Racing: “Hablaría mal de…”

Racing Club cayó anoche como local ante Platense y provocó un estallido emocional en sus hinchas, que denostaron a viva voz al presidente Víctor Blanco al término de este encuentro correspondiente a la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y que lo sacó hasta del grupo de equipos que se están clasificando para la próxima Copa Sudamericana.

Ante esto, se comenzó a hablar de los posibles técnicos que pueden llegar en lo inmediato y apareció el nombre de Julio Vaccari, actual entrenador de Defensa, quien desmintió los rumores con una tajante respuesta: "No me llamó nadie y hablaría mal de la gente de Racing. Porque saben que yo estoy con un proyecto de trabajo. No podría ni siquiera escuchar el llamado".

Julio Vaccari le dijo que no a Racing.

La negativa de este entrenador, se suma a las de Guillermo Barros Schelotto y Hernán Crespo, a quienes sí llamaron desde la Academia pero expresaron su decisión de no dirigir hasta fin de año. También sondearon a Matáis Biscay, DT que desea seguir formando parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, y hasta Gustavo Alfaro está en el radar.

La búsqueda es difícil porque tiene que ser un técnico que se ajuste al proyecto del que fue parte Gago (el estilo de juego y la mirada profunda a las Inferiores), que este libre y tenga experiencia. Si las tratativas continúan complicadas, no hay que desechar la posibilidad de que Grazzini y Videla se queden hasta fin de año si arrancan bien su etapa.

Tras la derrota, los ánimos estuvieron muy caldeados y la gente pidió por la salida de Rubén Capria, mánager del club, quien le comunicó a Víctor Blanco que estaba dispuesto a renunciar, pero el presidente de Racing le pidió que no tomara una decisión en caliente y este lunes tendrán una reunión en la que se definirá el futuro del Mago.