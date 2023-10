La advertencia del DT de Los Pumas antes de los cuartos de final ante Gales: “Ahora cambia la…”

Luego de victoria que metió a Los Pumas en los cuartos de final del Mundial de Rugby, El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Michael Cheika destacó que sus jugadores tuvieron "la voluntad y el deseo" de quedarse con la victoria y dijo: "fuimos efectivos en ataque, pero cometimos errores del otro lado".

"Para mí, los jugadores tuvieron esa voluntad por el apoyo del público, que gastó mucho dinero para venir y estar acá, la semana próxima también. Pero ahora que esta presión pasó, podemos ir por lo próximo. Los errores pasan y hacen al partido. Volvimos muy bien de situaciones difíciles. Ahora necesitamos claramente confirmar una buena acción con otra buena acción", agregó.

Luego, en la misma línea, lanzó una advertencia: "Lo que cambia ahora es la mentalidad. Si miras a la multitud que vino, tantos argentinos que han juntado sus ahorros y vienen para esta semana y la semana que viene... Creo que los jugadores han sentido un poco de esa presión. Podemos mejorar para la próxima semana y tener quizás una oportunidad frente a los galeses".

"A medida que avanzas en el torneo tienes que mejorar. Una cosa que hicimos hoy es que anotamos algunos tries, tenemos algunos más en nuestro haber. Nuestra defensa no fue tan buena como lo fue anteriormente y, en cierto modo fue un intercambio de tries", continuó Cheika.

Que cerró con una ilusionante frase: "No estamos acá para estar en cuartos de final. No quiero decir mucho más, pero lo sabemos. Quiero llevar a este equipo lo más lejos que pueda en esta competencia. En lo personal estoy contento, pero ya pensamos en la semana próxima. Más que todo, estoy contento por el público porque tener un apoyo así en Francia es increíble".