La advertencia de Gustavo Gómez a Boca antes de la revancha: "Palmeiras se..."

Palmeiras recibirá a Boca en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. Con el Fluminense esperando en la definición del 4 de noviembre en el Maracaná, el Verdao quiere vengarse de todas las eliminaciones históricas que le propinó el Xeneize. Para ello, Gustavo Gómez advirtió que el conjunto paulista tendrá un arma muy especial: su gente.

En conferencia de prensa antes del partido más importante del año, el capitán paraguayo destacó la fuerte localía que tiene su equipo en el Allianz Parque, con su hinchada y la particular superficie del campo de juego: "Palmeiras se impone mucho cuando juega en casa. La afición hace un trabajo fenomenal. Nos ayuda mucho para poder presionar al oponente, es fundamental. Contamos con su ayuda también. Todos juntos, podemos hacer historia una vez más", expresó.

Gustavo Gómez contra Valentín Barco, en la ida de las semis de Libertadores.

En lo que va de la Copa Libertadores, Palmeiras no conoce la derrota en su estadio. Como si fuera poco, apenas perdió dos encuentros desde que instaló el césped sintético del que tanto se habló en la previa. No obstante, un dato alentador para Boca es que el Verdao no pudo imponerse en ninguno de los dos partidos de fases decisivas que disputó como local en la actual edición de la Copa: dos empates sin goles ante Atlético Mineiro (octavos) y Deportivo Pereira (cuartos).

Precisamente, Gómez también resaltó la importancia de tener un rival como el Xeneize del otro lado de la contienda: "Será complicado como lo fue en La Bombonera. Jugamos contra un gran rival. Táctica y defensivamente, hicimos un buen juego la semana pasada. También tuvimos nuestras chances. Mañana en nuestra casa, tenemos que entrar enfocados, fuertes. Vamos a tener nuestras posibilidades y ahí tenemos que tranquilizar la mente para terminarlas bien y hacer nuestro trabajo de la mejor manera".

Gustavo Gómez estuvo impasable en la Bombonera.

Para finalizar, el guaraní, que tiene dos Libertadores en su vitrina, sacó pecho por los últimos desempeños de Palmeiras a nivel sudamericano: "Hace cuatro años que estamos en esta instancia, peleando para disputar finales. Nos preparamos como tiene que ser, trabajando con seriedad", sentenció.