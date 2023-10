La tajante respuesta de Dibu Martínez a los abucheos de los franceses en el Balón de Oro: "Es algo..."

Dibu Martínez fue recibido de manera tensa y hostil en el marco de la gala del Balón de Oro, que premia a los mejores jugadores del mundo en la temporada 2022-2023. Ni bien se bajó del auto que lo trasladaba, recibió los primeros abucheos de los hinchas franceses. Luego se repitieron cuando subió al escenario a recibir el premio Yashin al mejor arquero de la temporada pasada.

En medio de la entrega del galardón, el marfileño Didier Drogba -conductor de la gala- tuvo que frenar el acto y pedir que cesen los abucheos del público francés. Inmediatamente después, Emiliano Martínez realizó su primera referencia a ese hecho: "Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia. Argentina jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza".

Mirá el video

Sin embargo, cuando se bajó del escenario, más tranquilo, dio una entrevista con ESPN en la que se refirió específicamente a los abucheos. "Es normal. Ganar un Mundial contra Francia y justo los dos eventos fueron en Francia. Es algo normal y yo lo acepto como profesional". Luego, agregó: "si un francés va a Argentina seguro la recepción será igual asi que no tengo nada contra ellos".

El lindo momento en la gala

El premio Lev Yashin, en honor al gran arquero soviético, se lo entregó su papá Alberto, que ingresó por la parte de atrás del escenario y se lo notó aún más conmovido que el futbolista. "Una sorpresa, el Gordo me sigue a todos lados. Sin mis compañeros de Selección ni de Aston Villa, esto no sería posible. Es un mimo a mi carrera. Lo importante es ganar en grupo, mi familia. Tengo dos hijos hermosos, mi hermano, mi viejo", declaró el marplatense.

El arquero del Aston Villa de Inglaterra y la Selección argentina, con la que conquistó la Copa del Mundo en Qatar ante Francia, se coronó en la gran gala, por delante del belga del Real Madrid Thibaut Courtois, del alemán del Barcelona Marc-Andre Ter Stegen, el brasileño del Manchester City Ederson Moraes y el marroquí del Al-Hilal Yassine Bounou.