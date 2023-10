En vivo: las puertas del Gargantini están abiertas para la celebración de hinchas y plantel de la Lepra

Independiente Rivadavia ascendió este domingo a la Liga Profesional tras superar 2 a 0 en tiempo suplementario a Almirante Brown, de Isidro Casanova y adjudicarse así el torneo de la Primera Nacional. De esta manera, se sumó a Godoy Cruz y en el próximo año serán dos los equipos mendocinos en la primera división del fútbol argentino.

Este domingo, el plantel llegó desde Córdoba (el encuentro fue en el Mario Alberto Kempes) a Mendoza, por lo que los hinchas se concentraron en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo para recibirlo. Desde ese punto marcharon en una caravana hasta el estadio Bautista Gargantini, donde siguen los festejos.

El plantel fue acompañado por una caravana. Foto: Alfredo Ponce / MDZ

Los hinchas copan el Gargantini

Luego de que el micro de jugadores y dirigentes ingresara al estadio, con una fuerte presencia de hinchas a los costados, ahora el club abrió las puertas del Estadio Bautista Gargantini para que los simpatizantes puedan disfrutar del ascenso junto al plantel. Los hinchas ya comienzan a llenar las tribunas Salvador Iúdica y Hugo Cirilo Mémoli.

14:30: ¡La Lepra llegó al Gargantini!

El plantel campeón arribó al estadio para celebrar con sus hinchas el título obtenido. Un vallado separa el tramo por el que recorrió el micro, de los cientos de hinchas apostados a sus lados. El plantel se detuvo en la zona para ofrecerle la copa a los simpatizantes y cantar junto a ellos.

La caravana leprosa. Foto: Alfredo Ponce / MDZ

Alex Arce, el goleador de Selección

También disfrutando de la caravana, el delantero de la Lepra habló con MDZ sobre la alegría del ascenso. "No tengo palabras. Estamos muy felices, contentos. Es algo único todo esto", expresó.

Luego, confesó si imaginaba el año excepcional que tuvo: "Si me lo imaginaba por una parte. Siempre soñé en grande. Venir a hacer bien mi trabajo, poder hacer muchos goles. Ahora estoy más que feliz. Logramos el campeonato, fui citado a mi Selección, estoy cerrando un año extraordinario por eso estoy muy feliz".

Luego, reveló cómo se tomó la noticia de la convocatoria de Garnero para la Selección de Paraguay: "Me tomó de sorpresa. No me lo esperaba. Me sentí muy feliz por la noticia y espero poder disfrutarlo al máximo".

Alex Arce, el goleador de la Lepra. Foto: Fabián Salamone/MDZ

Pipe Ramis y su alegría desbordante

El autor del segundo gol de Independiente, Victorio Ramis, habló en plena caravana y no pudo ocultar su emoción: "Muy contento y feliz por el equipo con el esfuerzo del año. Disfrutando de lo que nos toca". Luego habló de su tanto: "Se me dio un gol muy importante. Contento porque se dio y sirvió para ascender. Los goles del ascenso son todos no los últimos dos de ayer. Fue muy lindo gol, la pude picar justo sobre el arquero. Lo disfruté mucho en su momento y ahora".

"Estoy muy agradecido con el club porque me dio la oportunidad. Fue un trabajo de todo el año que tuvo su recompensa en la última jugada", agregó.

"Los botines me los guardo, no los uso más. Ahora son una reliquia". Ramis y la copa. Foto: Fabián Salamone/MDZ

Concentración en cada esquina

La calles se tiñeron de azul. Gran marco de público aguardaba en la reconocida intersección de Ruta 40 e Independencia. Colas de autos que están apostados al costado de la ruta. Habrá concentraciones también en otras intersecciones.

13.35: ¡Comenzó la caravana!

Luego de pisar tierras mendocinas y tras recibir las primeras muestras de cariño de los hinchas, el plantel comenzó la caravana que desplace a los héroes leprosos desde el aeropuerto hasta el Bautista Gargantini. El micro que traslada a los jugadores hasta el Gargantini. Foto: Alfredo Ponce / MDZ

Abecasis trae la copa

El lateral derecho del equipo fue el responsable de mostrarle la copa de campeón de la Primera Nacional a los primeros hinchas apostados para felicitar al plantel. Abecasis lleva la copa al Gargantini. Foto: Fabián Salamone / MDZ.

13.20: ¡Llegó el campeón!

El plantel de Independiente Rivadavia, dirigentes y algunos familiares arribaron al Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Un micro de estilo batea los espera para trasladarlos al Bautista Gargantini y encabezar la caravana. Los hinchas empezaron a cantar ¡Dale campeón! mientras los jugadores descendían. El avión que trasladaba al plantel ya pisó suelo mendocino. Foto: Alfredo Ponce / MDZ

Los leprosos copan el aeropuerto