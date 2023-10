Balón de Oro picante: Dibu Martínez y la fuerte reacción de los franceses al llegar a la gala

Este lunes la revista France Football dará inicio a la gala del Balón de Oro que tiene entre los ternados a Lionel Messi, junto con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland. Sin embargo, no es el único argentino en ser incluido entre los 30 mejores de la temporada porque al capitán se le suman sus compañeros de Selección: Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano "Dibu" Martínez.

Todos fueron invitados a Francia a participar de la gran gala que se desarrolla en el Teatro del Chatelet, de París. Uno de los que ya arribó es el arquero argentino, Dibu Martínez, pero su llegada no pasó inadvertida.

Ni bien bajó del vehículo que lo trasladó, el arquero fue abucheado por franceses apostados en el vallado de la alfombra roja y los silbidos lo acompañaron durante todo su ingreso a teatro.

La reacción era esperable si se tiene en cuenta el resentimiento por la final de la Copa del Mundo en Qatar, ante justamente Francia, en la que el arquero no solo fue determinante por su atajada en el minuto 123' a Kolo Muani sino también en la tanda de penales, tapando el de Kingsley Coman y viendo como se desviaba el de Aurélien Tchouaméni. Las provocaciones en el medio y los festejos posteriores no fueron perdonados por el hincha francés.

La revista que organiza el Balón de Oro ya dio a conocer los puestos del 11° al 30° entre los mejores jugadores de la temporada y el Dibu Martínez fue ubicado en la ubicación número 15. "Lo que más me gusta es ver la alegría y el llanto de los niños cuando voy a Argentina. Eso es lo que más me llevo. Esto es un mimo a mi carrera. Yo quiero seguir generando cosas con la Selección y el Aston Villa y me enfoco solo en eso".