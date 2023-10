La insólita explicación del VAR sobre la falta de Bareiro no cobrada antes del penal para San Lorenzo ante Huracán

San Lorenzo, con un jugador menos desde el inicio del segundo tiempo, resistió la búsqueda de Huracán por ganar su primer clásico en el Nuevo Gasómetro desde hace 22 años. Lo perdía 0-1 con gol de Cóccaro pero lo buscó y encontró un penal en le minuto 97, que Pablo Echavarría sancionó y Adam Bareiro cambió por gol.

Sin embargo, a pesar de que la falta de Alfonso existe y el árbitro no dudó, el VAR comandado por Lucas Novelli tuvo potestad para llamar al árbitro a chequear una posible falta de Bareiro al defensor de Huracán, Lucas Carrizo, que buscaba contener un posible remate. En la misma jugada.

Los jugadores de Huracán no demoraron en quejarse por esa caliente jugada sobre el final del partido. El delantero Matías Cóccaro, autor del gol del Globo, expresó: "El agarrón fue claro, tipo de rugby, no lo vio el juez". Asimismo, el entrenador Diego Martínez también se refirió a la acción: "Se ve una sujeción a Carrizo, que no lo deja rechazar".

Sin embargo, ni el juez ni el VAR consideraron que la falta sea merecedora de sanción. Así lo revelaron a la señal TyC Sports los integrantes del cuerpo arbitral, quienes aseguran que si bien es cierto que Bareiro coloca el brazo, es Carrizo quien se tira hacia atrás para intentar convencer al árbitro. Consideran que la sujeción no es suficientemente fuerte para ser sancionada y que si hubiese sido a la inversa tampoco hubiesen sancionado penal.

Lo cierto es que el VAR ya había intervenido de manera similar en el inicio del encuentro, ya que a los 4 minutos, el Perrito Barrios recibió de un córner corto desde la izquierda y al tirar el centro la pelota pegó en la mano de Lucas Souto. El árbitro Echavarría, sin dudar, cobró penal, pero desde el VAR lo convocaron y finalmente terminó por dar marcha atrás a su primera decisión.

El paraguayo Adam Bareiro, uno de los goleadores de la Copa de la Liga, hizo, de penal, el angustioso gol del empate a los 52 minutos del segundo tiempo, cuando el local jugaba con uno menos desde los 6m. por la expulsión de Gastón Hernández.

Huracán se había puesto en ventaja mediante el tanto de Ignacio Pussetto, a los 15 minutos del segundo tiempo, en este partido correspondiente a la séptima fecha.

El desarrollo no dio tregua en los primeros minutos ya que Huracán respondió rápidamente, a los 11m., con un remate del uruguayo Matías Cóccaro que se estrelló en el travesaño.

Después de esos cimbronazos, el partido se acomodó como se preveía, con Huracán con una leve ventaja en la posesión y San Lorenzo a la espera de la salida rápida por izquierda con Barrios y Malcom Braida.

La más clara del "Ciclón", sin embargo, llegó con un pelotazo largo desde Rafael Pérez a la espalda de Fernando Tobio para el paraguayo Bareiro, que quedó mano a mano con Lucas Chaves, pero el arquero achicó bien al primer palo.

El resto del primer tiempo dejó poco para destacar salvo por los constantes duelos del "Zorro" Cóccaro con la defensa local y hasta con el capitán Augusto Batalla, quien le reclamó al delantero una simulación adentro del área y generó una discusión que le sacó varios minutos de juego al partido.

El técnico Insúa movió algunas fichas para la segunda parte con los ingresos de Carlos Sánchez e Iván Leguizamón por Barrios y Girotti, respectivamente.

A los 4 minutos, Leguizamón, parado por la derecha, fue el primero que avisó con un fuerte remate de zurda, desde afuera del área que sacó Chaves al córner.

En un buen momento del dueño de casa, Hernández bajó en el borde del área a Cóccaro, recibió la segunda amarilla y dejó con uno menos al equipo azulgrana.

Apenas unos minutos pasaron para que Huracán aproveche la ventaja numérica, ya que a los 15m., Pussetto encontró una pelota suelta en el borde del área y con la pierna izquierda la colocó sobre la derecha de Batalla.

Festejo y delirio para el delantero, de 27 años, que volvió al "Globo" para relanzar su carrera luego de un último año de sufrimiento y lesiones en Europa.

En cambio, bronca y desazón en San Lorenzo, que minutos antes justamente había reclamado la expulsión de Pussetto por una disputa aérea con Giay.

Aún con uno menos, San Lorenzo fue en busca del empate e intentó llevarse por delante a Huracán, que se tiró anticipadamente atrás y aprovechó cada roce para hacer tiempo.

A los 40 minutos, el elenco azulgrana tuvo el empate en los pies de Bareiro que anticipó con la punta del botín a la defensa de Huracán, pero la pelota se fue apenas desviada.

Los nueve minutos de adición que otorgó Echavarría fueron demasiado largos para la visita, que nunca supo aprovechar el jugador de más y terminó lamentando una falta inocente de Franco Alfonso.

Bareiro se hizo cargo del penal caliente y, con calidad, marcó el 1-1 que desató la euforia y el festejo de los miles de hinchas que colmaron el estadio para vibrar con una nueva edición del clásico barrial.

San Lorenzo, de manera heroica, festejó merecidamente el empate que quizás no le sirva para sus pretensiones, pero le permitió extender una larga racha de imbatibilidad ante su clásico rival en casa.