La terminante respuesta de Tomás Cubelli sobre un posible retiro tras caer ante Inglaterra: "Me lo preguntaron, pero..."

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, luchó hasta el final pero no pudo con su par de Inglaterra, que le ganó en forma ajustada por 26 a 23 y se quedó con el tercer puesto en el Mundial Francia 2023, luego del emotivo encuentro jugado esta tarde-noche en el Stade de France, en Saint Denis.

Sobre el final del partido, el responsable de dejar la primera impresión fue Tomás Cubelli, autor de uno de los tries, en el que puede ser su último partido. "Es muy difícil hacer un análisis. Hoy era una medalla o las manos vacías. En este momento lo único que puedo ver son las manos vacías, seguro después habrá un montón de cosas para llevarnos. Queríamos volvernos con las medallas pero no se dio. El deporte es así a veces", señaló.

Mirá el try de Cubelli

Sobre cuál fue el motivo de la victoria de Inglaterra, el experimentado medio scrum hizo un primer balance del juego: "Hicieron méritos al principio del partido, sin faltarles el respeto, tampoco con mucho. Pero con algunas bases del rugby: ir para adelante, ganar el uno a uno, disciplina, la anotación de un par de penales. Pero pudimos volver al partido. Con la pelota hicimos cosas interesantes. No alcanzó".

"El objetivo obviamente era jugar la final. Tuvimos que pasar rápidamente la página. Nos preparamos bien esta semana. Creo que hoy hicimos un buen partido. Nos llevaremos aprendizajes y otras cosas seguramente positivas cuando estemos en frío y podamos analizarlo. Hoy en caliente hay una cierta frustración por no poder llevarnos la medalla", amplió.

Tomás Cubelli.

Luego, fue consultado sobre la posibilidad de que este ante Inglaterra sea su último partido con Los Pumas, considerando que ya cuenta con 34 años. "Esta semana me lo han preguntado, pero no lo puse nunca en la mesa yo. Creo que nos iba a distraer del foco de la preparación de este partido. Era un partido muy importante para la historia de este equipo y no me puse a pensar en situaciones personales. Ahora sobre tiempo para tomar decisiones", señaló.

Finalmente, confesó cómo vio el grupo de jóvenes que se quedan con la posta de la Selección en caso de que los más grandes den un paso al costado. "Vi frustración y lágrimas sinceras. Hoy veníamos a ganar el partido e hicimos méritos. Pero el deporte es así, no hay que merecerlo sino demostrarlo en la cancha. Es difícil ver los aprendizajes ahora pero tendremos que hacer el análisis en frío", cerró.