La advertencia del referente de Inglaterra antes de enfrentar a Los Pumas por el tercer puesto: “No creo que sea demasiado…”

El próximo viernes, Los Pumas jugarán por el tercer puesto del Mundial de Francia ante Inglaterra. El primer verdugo argentino en el certamen, le ganó en el debut con un jugador menos, cayó en las semifinales con Sudáfrica por un punto. Este duro golpe se sintió dentro del plantel, pero Courtney Lawes fue muy optimista al referirse al partido con el conjunto albiceleste.

"No creo que sea demasiado difícil levantar a los muchachos para ese partido. Es muy importante para nosotros terminar en lo más alto. Tenemos muchos chicos que pueden o no jugar, pero muchos de los chicos que están en este torneo no representarán a su país de nuevo, por lo que es muy importante que terminemos donde comenzamos", dijo.

Courtney Lawes anunció que se retira de la Selección luego del Mundial.

Sobre su última sentencia, el experimentado tercera ratificó que le pondrá fin a su aventura con la selección luego de la Copa del Mundo. “Se lo he dicho a los chicos, a cualquiera que me pregunte. Creo que es hora”, expresó y agregó: "No soy una persona emocional, pero para ser honesto, ha sido un gran honor. Poder terminar con este grupo es algo que atesoraré para siempre".

Lawes también analizó los factores de los Springboks que fueron determinantes para hacerse del encuentro: "Dimos todo lo que teníamos y eso es lo que cuenta. Este es el nivel que Inglaterra quiere mostrarle al mundo y con suerte terminaremos en el podio. Jugamos un muy buen partido táctico, así que continuaremos construyéndolo como equipo y a seguir empujando en cada partido. Esperamos con ansias el partido con Argentina, es importante que podamos demostrar lo que podemos hacer".

El forward de 34 años, debutó en el año 2009 ante Australia y participó de 4 Mundiales: 2011, 2015, 2019, donde obtuvo el segundo puesto, y 2023. Defendió en 105 ocasiones la camiseta inglesa. Fue campeón del Seis Naciones en 2011, 2016, 2017 y 2020, obteniendo Grand Slam en 2016 y la triple corona en 2014, 2016 y 2020, obteniendo también en esos años la Calcuta Cup.