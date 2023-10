Las picantes respuestas de Max Verstappen y Checo Pérez a quienes hablan de crisis interna en Red Bull

Este fin de semana, la Fórmula 1 corre en Estados Unidos y, con el campeonato ya definido a favor de Max Verstappen, las cámaras se enfocan en la lucha por el subcampeonato que, por ahora, tiene al mexicano Checo Pérez como principal aspirante aunque Lewis Hamilton está cada vez más cerca con su Mercedes.

Los altibajos que ha tenido el de Guadalaja generaron un sinfín de rumores sobre crisis interna y hasta se habló de que le habrían dado el ultimátum de que si no es subcampeón mundial perdería su asiento. Ante esto, ambos pilotos de Red Bull aclararon todo y fueron terminantes cuando fueron consultados al respecto.

Max, Checo y Ricciardo, los tres pilotos de Red Bull.

"Vi que desde afuera la gente básicamente intentaba decir estupideces, porque creo que el ambiente en el equipo es muy bueno. Cada uno sabe exactamente cuál es su papel”, comentó Verstappen ante los medios y agregó: "Todos los que están ahora en el equipo son muy importantes para el éxito que estamos teniendo. Por eso tampoco hay cambios para el futuro. Entonces, creo que eso básicamente lo explica todo”.

Pérez, en tanto, tuvo que hacer frente a los rumores acerca de una hipotética retirada a finales de 2023, algo sobre lo que ya ha dejado claro en otras ocasiones que no sucederá: “Simplemente me río de eso. No hay nada que pueda hacer. Estoy concentrado en mi trabajo”, afirmó el piloto mexicano, cuya habilidad al volante ha sido cuestionada en un 2023 para el olvido.

“Es difícil, por supuesto. No es ideal cuando pasas por un momento difícil de tu carrera. Pero me encanta el desafío de volver a hacerlo. Creo que lo fácil sería simplemente salir de esto. Pero eso no es lo que soy y no me rendiré. No tendré ninguna duda de que volveré a mi mejor nivel y ese es el único objetivo que tengo en mente", cerró el compañero de equipo de Verstappen.