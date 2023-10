La terminante frase de Tevez sobre su continuidad en Independiente más allá de diciembre: "Tengo que analiza..."

Independiente transita un momento excepcional de la mano de su entrenador, Carlos Tevez. Este miércoles venció por 3-0 a Barracas Central como local y llegó a la cima de la Zona A de la Copa de la Liga. El público en el Libertadores de América ovacionó al DT en su anuncio y hay quienes se ilusionan con tenerlo en 2024, a pesar de que su contrato finaliza en diciembre.

Finalizado el encuentro, el DT bridó una conferencia de prensa en la que tocó ese tema, que tiene en vilo al hincha más allá de este presente en el que ya no piensa demasiado en la tabla anual del descenso.

"Sobre mi situación contractual no hablé porque la verdad es que no quiero hablar. A fin de año cuando nos sentemos a hacer una evaluación todos, buscaremos lo mejor para Independiente. Tengo que analizar qué jugadores se quedarán si me quedo. Ahora no es momento. Si hago esa evaluación ahora vamos a perder el foco y lo que estamos haciendo puede salir mal. Hasta fin de año cuando termine el último partido no vamos a sentarnos con los dirigentes para analizar lo que queremos", contó Tevez.

Por otro lado, el DT se mostró conforme con el rendimiento: "Independiente hizo un partido muy bueno en todas las líneas y eso permite seguir buscando una identidad. Por eso estoy contento, y bien después del golpe en la cabeza que me hizo pasar toda la noche de ayer en el hospital".