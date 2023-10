La picante advertencia de un ex All Blacks (y un palazo a Irlanda) a horas de la semi ante Los Pumas: "Tenemos que ser cautelosos de..."

Los All Blacks no llegaron bien al Mundial de Rugby 2023 y, para colmo, debutaron con derrota ante Francia. Luego de la primera caída en fase de grupos de su historia, Nueva Zelanda cambió el chip, aplastó a sus rivales y se llevó un triunfazo ante Irlanda, el mejor equipo del ranking mundial y uno de los máximos candidatos al título. Sin embargo, un histórico como Jeff Wilson advirtió que los hombres de negro no deben confiarse ante Los Pumas y mucho menos creer que el trabajo está hecho.

Uno de los tries de los All Blacks ante Irlanda

Por primera vez en la historia, Argentina y Nueva Zelanda se enfrentarán en una semifinal de la Copa del Mundo. Aunque los All Blacks son sinónimo de éxito, dominio y tres títulos, pasaron 24 años entre la primera corona en 1987 y la segunda en 2011. En el medio, jugadores como Wilson se quedaron cortos y no pudieron alcanzar la gloria.

Dados sus antecedentes, el exjugador, que se desempeñaba como wing o fullback, advirtió al equipo de Ian Foster de cara al enfrentamiento con Los Pumas en Saint-Denis: "Tenemos que ser cautelosos de no agrandarnos, no? Creo que deberíamos serlo", disparó en diálogo con el medio neozelandés Stuff.

Jeff Wilson: 71 partidos y 44 tries con los All Blacks.

Wilson, que salió subcampeón en 1995 y cuarto en 1999, le tiró un palito a Irlanda, que llegó con gran cartel al Mundial de Rugby 2023 y se despidió con derrota ante Nueva Zelanda: "Acabamos de jugar contra un rival (Irlanda) que se agrandó un poco y terminó yéndose a casa. Esa es la dura realidad de un torneo a eliminación directa".

"Yo pasé por eso, de caer en la final y en la semifinal", recordó con algo de pesar. Este viernes, los All Blacks buscarán su quinta final del mundo ante Los Pumas, desde las 16 horas de Argentina.