Se confirmó la noticia más esperada sobre Santiago Chocobares en la previa de Los Pumas-All Blacks

Santiago Chocobares recibió el visto bueno de parte de los médicos y estará apto en Los Pumas para actuar este viernes ante Nueva Zelanda, en una de las semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023. El santafesino, de 24 años, había sido reemplazado el sábado pasado en el duelo ante Gales (29-17) por un golpe en la cabeza.

El protocolo médico indicaba que el jugador del Toulouse francés podía llegar a perderse el cotejo por la conmoción que le produjo el traumatismo, que obligó a que fuera sustituido por Matías Moroni, al promediar el primer tiempo en el Velodrome de Marsella. Sin embargo, recibió el alta médica correspondiente y se entrena a la par de sus compañeros.

uD83DuDCC6 Viernes 20/10

? 16:00 h

uD83CuDD9A Nueva Zelanda uD83CuDDF3uD83CuDDFF

uD83DuDCCD París

En la previa del trascendental encuentro, el centro habló sobre lo que viene y fue muy sincero: "Son jugadores de mucha clase, mucho nivel. Donde les das un segundo se ponen un try o dos arriba. Si bien sabemos volver en esos momentos, es difícil con este rival. Los All Blacks son muy intensos. Hay que estar atento a cada detalle".

"Haberle ganado en 2020 y 2022 de visitante te ayuda a creer un poco más. Como grupo aprendimos mucho a vivir estos momentos. Esta seguidilla después de Inglaterra no ayudó a construir una semana de cero. Lo de la gente es una locura. Cuando empieza a cantar y saltar se te pone la piel de gallina. Son el motor de este equipo", agregó en diálogo con ESPN Scrum.

A tan solo dos semanas de terminarse el torneo, el argentino se impidió hacer una reflexión sobre la importancia de lo logrado hasta el momento. "No caigo todavía, no me interesa. Quiero normalizar estar en una semifinal del mundo. Ya habrá tiempo de apreciarlo. Ahora, ¿por qué no creérsela un poco? Queremos estar el 28 de octubre. Queremos estar en el partido definitorio. Tenemos con que, somos un gran equipo para ganar el viernes", contó.