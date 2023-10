Di María anunció la decisión final que tomó sobre su futuro en la Selección: "Es la Copa América y..."

Este martes por la noche la Selección argentina le bajará la persiana a la fecha FIFA del mes de octubre. En condición de visitante, ante Perú, el elenco nacional disputará la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 23 (hora de Argentina) y se podrá observar por las señales de TyC Sports y la TV Pública.

Uno de los grandes ausentes en la convocatoria de Lionel Scaloni es Ángel Di María. El Fideo sufrió un desgarro en el último partido con Benfica (ante Inter por la UEFA Champions League) y se perdió la oportunidad de vestir los colores de la Albiceleste ante Paraguay y la Albirroja.

El rosarino dijo presente ante los micrófonos del programa Todo Pasa, de Urbana Play, y dejó clara so postura con respecto a su futuro con la camiseta de la Selección argentina: “Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel".

Mirá el video

"Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”, añadió Di María con respecto a su última función con la Albiceleste.

En cuanto a las posibilidades de volver a vestir la camiseta de Rosario Central, el club que lo vio nacer, Di María contó: “En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Te va llevando".

"Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía. Mi contrato acá se termina en 2024 y es obvio que está esa opción. Tengo muy buena relación con Gonzalo Belloso (presidente de Rosario Central). Hablo bastante con él. Él sabe que tengo esa intención. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará. No sé si sera en 2024 cuando se me termine el contrato acá, esperemos. Ahora, estoy feliz acá. Quería venir un año para disfrutar de Lisboa otra vez”, sentenció Di María.