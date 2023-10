Zielinski apuntó contra el arbitraje tras su debut como DT de Lanús: "Vale todo, que nos avisen..."

Ricardo Zielinski, entrenador que hoy debutó al frente de Lanús con una igualdad en cero frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, reconoció que existen "muchos problemas con el arbitraje", al quejarse por la insólita expulsión que recibió el zaguero central paraguayo José María Canale, a poco de la finalización del partido en el estadio Madre de Ciudades.



"Hay muchos problemas con el arbitraje. La verdad que Canale no hizo nada", se quejó el director técnico 'granate', de 64 años, en conferencia de prensa. "Se ve clarito lo que ocurrió, pero la verdad que no me gusta opinar de la tarea de los árbitros", añadió el ex DT de Independiente, Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba, entre otros clubes.

La referencia del Ruso Zielinski tiene relación directa con la equivocada sanción de Andrés Merlos, quien vio una inexistente infracción de Canale sobre Federico Jourdan, en tiempo de descuento, lo que representó segunda amarilla y expulsión para el defensor paraguayo.

El técnico también reclamó un penal que le cometieron a Cristian Lema, en la segunda mitad, en falta no sancionada por el juez: "Es un penal grandísimo como una casa. Si lo de Cristian Lema no es un penal, vale todo. Que nos avisen para la próxima" ironizó Zielinski.

A la hora de analizar el rendimiento colectivo de sus dirigidos, el entrenador resaltó que hay muchas cosas para mejorar y cuestiones para potenciar: "Nunca me voy conforme cuando no ganamos, pero lo más importante es que el equipo se brindó. En líneas generales hay cosas para corregir pero también virtudes que debemos resaltar", sentenció el DT de Lanús.