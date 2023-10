La tajante respuesta de Scaloni sobre la sequía goleadora de Lautaro Martínez: “Ni siquiera…”

La Selección argentina brilla, juega bien y sigue ganando. No obstante, Lautaro Martínez, su delantero titular y figura excluyente del Inter de Milán, no puede romper una larga sequía goleadora que se remonta hasta el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Lionel Scaloni se mostró totalmente despreocupado por este bache.

En conferencia de prensa, el entrenador campeón del mundo le quitó importancia a la mala racha del Toro con la camiseta albiceleste. Además, lo bancó de forma contundente: "Lautaro es, creo, el segundo o el primer goleador después de Leo, ¿no? No estamos preocupados", respondió, con un gesto elocuente de relativizar la estadística.

Luego, Scaloni agregó: "Lautaro es de los nuestros y lo queremos. Ni siquiera hablé de este tema con él, no nos preocupa. No sé si él está preocupado, imagino que no".

Por último, el DT de la Selección argentina concluyó: "Nosotros no estamos preocupados y el otro día hizo un partido espectacular. Y nada, no hay mucho más que decir".

12 partidos y más de un año pasaron del último gol de Lautaro Martínez con Argentina. Fue ante Honduras, el 24 de septiembre de 2022, en la fecha FIFA previa al Mundial de Qatar 2022. Más allá de esta sequía, el 10 del Inter suma 21 goles en 48 partidos del ciclo Scaloni.