La pregunta sobre Messi que irritó a Scaloni antes de enfrentar a Perú: "¿Estamos todos...?"

El estado físico de Lionel Messi está entre signos de pregunta y no se sabe si jugará ante Perú este martes. Por eso, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni giró bastante sobre el capitán de la Selección argentina y su presencia en Lima. A raíz de esto, el entrenador se irritó ante una pregunta sobre el futuro de los campeones del mundo sin el mejor de todos.

"Quiero que expliques a todos cómo hacemos para acostumbrarnos a que Leo no va a jugar siempre o, como dijo él, que va a jugar menos", enunció un periodista de la prensa gráfica. Luego de varias consultas sobre el presente del 10, el DT cortó la cuestión por lo sano: "No entiendo [...] Vamos a quedarnos con que está todavía. Qué manera de pensar 'cuando no esté, cuando no esté'... La verdad es que está todavía vigente", respondió.

En un tono de fastidio, Scaloni siguió con su defensa a Messi: "Vamos a dejarlo tranquilo. Nosotros estamos acostumbrados a hacernos el harakiri solos, es impresionante, lo estamos retirando parece. ¿Estamos todos locos?", disparó.

Por otra parte, el entrenador habló sobre las diferencias entre la Selección con y sin su capitán: "El equipo juega de una manera muy marcada, esté quien esté en la cancha. Nos gustaría que Messi siempre esté, por el bien del fútbol, pero cuando no es así hay que suplirlo con una idea clara", sentenció.

"Vamos a dejarlo tranquilo", insistió el entrenador. Además de ser campeón de América y del mundo, el DT del puntero de las Eliminatorias agregó: "Hay que seguir con estas ganas de competir y en la senda de la victoria. No somos imbatibles, si en algún momento sucede lo más importante es levantarse. Es la idea que tenemos desde siempre".