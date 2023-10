La picante advertencia de Ruggeri al Colo Barco tras su cruce con Cavani: "Le van a dar un par de bifes si no..."

Boca sigue vivo en la Copa Argentina. Luego de haber igualado 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios pese a haber sido muy superior en el juego, el Xeneize se impuso ante Talleres de Córdoba en los penales y se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina. Y tras el encuentro, Oscar Ruggeri habló sobre una polémica que surgió entre dos jugadores xeneizes.

El Cabezón, en la pantalla de ESPN, apuntó contra la actitud del Colo Barco, quien tuvo un particular cruce con Edinson Cavani. Sobre el final de la primera etapa el uruguayo remató desviado al arco y el juvenil del Xeneize le reclamó enérgicamente el pase corto. El Matador, con cara de pocos amigos, le reprochó su actitud inmediatamente y hasta lo empujó por la espalda.

En este contexto el Cabezón, campeón del Mundial de México 1986 con la camiseta de la Selección argentina, no dudó en apuntar contra una de las máximas figuras de Boca en el último tiempo: "Barco tiene que corregir esas cositas porque le van a dar un par de bifes en cualquier momento".

Al escuchar que eso es parte de la personalidad del Colo, Ruggeri respondió: "No, no, no. Decíselo a Cavani. No le podés hacer así. Es un chiquito al que le tienen que enseñar, si no se va a pegar contra la pared. ¿Te creés que ayer en el vestuario, Cavani se bañó y se fue a la casa?".

"¡Mirá cómo le hace! ¡Mirá cómo le hace ahí! Yo creía que le iba a pegar, te da bronca. La verdad me preguntás por el chico cómo juega y digo que muy bien. Pero esto hay que corregirlo. Si tuviera 30 años, qué le vas a decir. Este chico tiene que aprender estas cosas porque si no la va a pasar mal", añadió al ver la repetición de la jugada.