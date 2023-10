El particular posteo de Cavani luego del cruce con el Colo Barco : "Juntos como lo..."

Boca logró vencer a Talleres de Córdoba a través de la tanda de penales, luego de ser muy superior en los 90 minutos, y escribió su nombre entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina. En la próxima fase, donde buscará llegar al partido definitorio, enfrentará a Estudiantes de La Plata, quien dejó en el camino a Huracán.

Cuando el primer tiempo contra la T llegaba a su final, se vivió un particular momento. Edinson Cavani remató desviado y cerca suyo se encontraba el Colo Barco, quien comenzó a realizar gestos reclamándole un pase corto. Incluso el juvenil del Xeneize golpeó el césped con sus manos en señal de enojo.

La historia de Edinson Cavani en su cuenta de Instagram.

Esta situación no le gustó al Matador, quien inmediatamente se giró sobre su compañero y le puso cara de pocos amigos. Tras unas palabras entre dientes le tocó la espalda y ambos se retiraron hacia su posición en el campo de juego.

Pasada la medianoche del domingo, Edinson Cavani dijo presente en las redes sociales. En las historias de su cuenta de Instagram el atacante compartió el video en el que la cuenta oficial de Boca mostró la definición de Barco en el último penal de la serie y lo acompañó con la frase: "Juntos como lo hemos demostrado hasta ahora. A semis".

Barco, tras vencer a Talleres, habló con los medios y aclaró la situación: "Nada, son calenturas del momento. Yo me enojé porque no me la pasó y el se enojó porque... ¿está claro no? Es parte del fútbol. Después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos".