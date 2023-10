Escalofriante accidente durante la final del Top Race V6 en Paraná

Durante la final del Top Race V6, Ulises Campillay protagonizó un accidente impactante. El piloto de San Juan recibió un toque, involuntario, de Josito Di Palma y su auto levantó vuelo, dando al menos diez vueltas. El auto se desintegró y quedó al descubierto la jaula protectora, una imagen escalofriante que recorre el país.

En cuestión de segundos, el cuerpo médico de la categoría llegó al lugar, lo subió a una ambulancia y lo trasladó al centro médico que tiene el trazado entrerriano. Luego lo llevaron a la Clínica Modelo de Paraná para efectuarle estudios más exhaustivos.

"Gracias a todos por los mensajes. Voy a estar internado por 48 horas, tengo una fisura en la clavícula. Me tienen que seguir haciendo estudios. El hans se quebró al medio por el golpe. Fue duro, pero estoy bien", fue el mensaje que envió el piloto para llevar tranquilidad luego de lo ocurrido.

Juan José Monteagudo, jefe del equipo JM Motorsport, que asisten el coche de Campillay, afirmó que “el 80 por ciento del auto quedó destruido. Solo rescatamos el solo motor, caja y diferencial. Pero lo más importante es que Ulises está bien gracias a la célula de seguridad del coche”.

Por este incidente Di Palma debió abandonar y luego explicó: “Cingolani entra casi en trompo, levanto para esquivarlo porque se me viene para mi lado. Obviamente me lo llevo puesto porque creo que me chocan de atrás. Lo que sucedió fue una desgracia con suerte porque Ulises está bien”.