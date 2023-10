El fuerte rumor sobre Neymar y otros dos jugadores que agrava la crisis de la Selección brasilera

La Selección de Brasil atraviesa por un mal momento. Al flojo rendimiento del equipo comenzó a acompañarlo la falta de resultados, luego del histórico empate 1-1 ante su par de Venezuela, el pasado jueves en Cuiabá. Uno de los jugadores que quedó más marcado en la frustración de los hinchas fue Neymar, a quien un plateista le arrojó una bolsa con pochoclos.

"Es triste, obviamente es muy triste. No vengo aquí de vacaciones, ni mucho menos a pasear. Vine a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol y defender a mi país. Esta persona que tiró eso, ni siquiera vi lo que era, solo lo vi cuando me pegó. Me puse muy nervioso, condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo", señaló Ney después del partido, pero ahora volvió a estar en el centro de la polémica por sus actitudes.

Ahora Neymar es el foco de las críticas luego de que la prensa brasilera viralizara una supuesta fiesta privada que habría protagonizado el futbolista junto a otros dos cracks del equipo, Vinicius y Richarlison, esa misma noche del empate ante Venezuela. De la noche también habrían participado tres reconocidas influencers de Brasil.

El periodista Matheus Baldi fue el responsable de comunicar la noticia y hasta aseguró que hay un video de una de las jóvenes saliendo del hotel. En su cuenta oficial de Instagram, relató: "No fue tanto el empate de la selección brasileña con Venezuela lo que se volvió tema en Cuiabá, sino una posible ‘fiesta’ de algunos jugadores que habría ocurrido el jueves 12. En un audio de WhatsApp que circula, una mujer señala que Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinicius Jr se habría quedado con Letícia Sogiro y Richarlison, con Rita Lopes. En un video que también se está viralizando en la capital de Mato Grosso, algunas personas señalan que en la imagen la mujer rubia que aparece sería la influencer Letícia Sogiro saliendo, por la mañana, del hotel donde se alojaba la selección brasileña".

Luego, en con la polémica desatada y todos los ojos puestos en Neymar, fue al propia influencer Letícia Sogiro quien confirmó el encuentro y hasta dio detalles de su relación con Vini. "Estamos hablando por mensajes desde abril. Incluso se filtró un audio mío diciendo esto. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas. me pidió que fuera a Madrid y nunca fui a verlo. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él?", confesó.

Lo cierto es que ahora la Selección de Brasil deberá sortear esta crisis cuando visite a Uruguay por la fecha 4 de las Eliminatorias del Mundial 2026.