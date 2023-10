Cascini habló de las críticas a Almirón pese a estar en la final de la Libertadores: "Tenemos un DT que..."

Boca irá por la séptima Copa Libertadores ante Fluminense, pero sigue sin convencer a propios y extraños. Por eso, Jorge Almirón sigue siendo mirado de reojo, tanto por hinchas como la prensa. Sin embargo, Raúl Cascini lo bancó firmemente.

En diálogo con Flavio Azzaro en El Loco y El Cuerdo, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol respaldó al técnico ante las preguntas sobre el nivel del equipo: "Queremos jugar mejor, eso lo sabemos. Nos preocupa el momento en el campeonato local. Lo sabemos también. Tampoco queremos esconder nada porque estamos en la final de la Libertadores", señaló.

Luego, el Mosquito, exmediocampista de Boca, Independiente y otros, agregó: "Estamos preocupados y queremos mejorar, y sabemos que los chicos lo van a hacer porque tenemos un gran plantel y un gran técnico".

Ante otra consulta de Andrés Ducatenzeiler, Cascini se mantuvo en su postura: "Tenemos un DT que realmente trabaja muy bien y las cosas no están saliendo. Estuvimos adentro de un campo de juego y este momento para los jugadores es complicado. Sabés que vas a jugar una final de la Copa y la cabeza la tenés ahí".

Finalmente, el dirigente de Boca concluyó: "Este club genera que vos todos los días tenés que ganar, eh. Eso lo sabemos y el jugador que tiene esta cabeza lo sabe. El tema es que este momento es delicado, cualquier cosita que te puede pasar te deja afuera. No podés atacar al jugador. La cabeza te lleva a otra cosa. Si me desgarro no juego dentro de 15 días y es el partido que soñaste de chiquito. Hoy los chicos están pensando en eso también. Nos jugamos algo muy importante que tanto queremos".