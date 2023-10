La desopilante frase que usó Agustín Canapino para definir su primer año en la IndyCar: "Era como un..."

Agustín Canapino cerró su primer temporada en la IndyCar con un balance más que positivo. Lejos de las expectativas que se había puesto cuando se confirmó su arribo, el argentino fue protagonista y hasta tuvo la chance de hacer su primer podio en la carrera final que se disputó en Laguna Seca.

Pero no fue sencilla su adaptación y en diálogo con Fernando Svaluto (Radio Uno de FM 107.1), el cuatro veces campeón de TC confesó: “Llegué a los Estados Unidos siendo el ‘gran error de Ricardo Juncos’, quien me llevó a correr en su equipo de IndyCar sin que nadie supiera quién era yo y sin antecedentes relacionados con semejante categoría. Y me lo hicieron sentir".

Canapino llegó como un desconocido y sorprendió a todos.

"Yo era como un colado en un cumpleaños, nadie sabía qué hacía allí y me tenían cero confianza. No los culpo, era lógico”, agregó entre risas. Luego, continuó: "La pasé mal al principio, ni me hablaba nadie, no me tenían en cuenta en la categoría y yo tampoco podía comunicarme mucho. Después me fue bien y las cosas cambiaron, pero fue muy difícil”.

“Con el tiempo esa situación cambió. Hoy me siento respetado y reconocido por todos mis rivales; algunos de ellos han tenido expresiones públicas muy generosas para conmigo, y son enormes figuras. Lo mismo le pasó a Ricardo, que cuando llegué le dijeron que estaba loco por llevarme a mí y a fin de temporada lo fueron a felicitar", contó.

En la charla, además, expresó el deseo de quedarse un año más: “No sé si ya estamos adaptados a la IndyCar y a los Estados Unidos, pero si tengo la suerte de que me toque regresar en 2024, las cosas van a ser más sencillas. Ya lo vivimos, ya sabemos cómo es. Y en lo deportivo, ya conozco los circuitos, conozco el auto, a la categoría, a mis rivales, a cómo se manejan estos eventos monstruosos. En mi primera carrera no entendía nada; estaba en la grilla y no sabía ni qué tenía que hacer".

"Hoy me siento más seguro y una probable segunda temporada no tengo dudas de que va a ser mejor. De todos modos, en la última carrera estuve cerca de llegar al podio, hasta el toque con mi compañero de equipo faltando pocas vueltas", cerró Agustín, que el 29 de octubre estará en Rafaela para disputar una nueva fecha del Turismo Carretera.