La palabra de Lionel Scaloni antes de recibir a Paraguay

Este jueves, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Paraguay en el estadio Más Monumental. en la previa del encuentro Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos y analizó el próximo compromiso de la Albiceleste.

Sobre la presencia de Messi, manifestó: “Todavía tenemos un entrenamiento, para es importante. Lo vimos bien. Hablaré con él antes del entrenamiento para saber si va de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar. Lo voy a hablar con él, que estemos convencidos. En base a eso veremos el resto del equipo”.

Sobre la posibilidad de que Lautaro Martínez y Julián Álvarez jueguen juntos, Scaloni expresó: “Jugaron juntos, como con Jamaica. Estoy abierto a cualquier cosa. Dependerá de si creemos que deben jugar juntos. No es inconveniente. Son 9 diferentes los dos, pueden jugar. Primero veremos qué es lo mejor para el partido y luego decidiremos. Hay bajas importantes, pero no nos hacemos eco de eso. Los que están son jugadores muy validos y que pueden relegar a los demás”.

Al ser consultado sobre cómo se plantará Paraguay en condición de visitante, contó: “No sé cómo prepararon el partido ellos, tienen diferentes maneras y con los mismos jugadores pueden cambiar. La primera idea es hacer nuestro juego y pensaremos el partido en base a lo que haremos nosotros”.

#SelecciónMayor Inicia la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni uD83CuDF99? pic.twitter.com/7FPptl5egN — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) October 11, 2023

En cuanto al futuro de Messi en cuanto al calendario, soltó: “En lo que respecta a la Selección Messi estará en movimiento hasta la Fecha FIFA siguiente. Siendo egoístas, no nos afecta mucho. No es un problema. Lo que pasará después no hablé. Es lógico que tendrá sus merecidas vacaciones. Pero en la selección no cambia los planes”.

Luego de que se confirmara que Argentina será una de las sedes para el Mundial 2030, Scaloni dejó su punto de vista: “Es una alegría para todos que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país. Es un buen logro. Pero sinceramente no puedo pensar en el 2030. Todavía tenemos la clasificación del Mundial 2026. Y en cuanto a los jugadores siempre está en continua evolución. No se pueden dormir. Si estaré yo estará en base a los resultados”.

El DT habló sobre los motivos por los que Messi todavía no está confirmado entre los titulares: “Primero hay que ver cómo se siente él, después tenemos otro partido en 4 días. No es tan fácil, ya sabe lo que pienso. Lo importante es que esté bien. Si no está en condiciones de jugar, el que lo haga lo hará igual de bien”.

“Los que están acá no sé si tuvieron pretemporadas. Leo fue a competir directo. El resto hizo partidos en Estados Unidos, no se van 15 días a la montaña y correr. Hoy el calendario implica correr y correr. A veces no pasa nada y otras te pasa factura. Hoy están sintiendo el calendario. Hay jugadores que están llegando justos, pero no creo que sea solo Argentina”, añadió el oriundo de Pujato.

#SelecciónMayor Hasta ahí la palabra del entrenador Lionel Scaloni en la previa del encuentro ante Paraguay. pic.twitter.com/Z8LpwQ5qXi — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) October 11, 2023

A la hora de hablar sobre los convocados a la Sub 23, dijo: “A veces la Sub 23 cita y no mandan los jugadores y creen que no valen. Por eso a veces los ponemos para que puedan entrenar ellos. Esquivel lo hemos valorado, incluso entrenó bastante con nosotros. Nos interesa verlo, es un jugador interesante. Lo estamos mirando para ver si puede ser parte de la Selección”.

Posteriormente, Scaloni le envió un contundente mensaje a los futbolistas de la Selección argentina: “Juega el que mejor está. Si vemos que bajan el rendimiento jugará otro. Hay una competencia sana. Tenemos esa ventaja. Ellos son consientes de lo que hay en juego y que si no están con ganas no están obligados a estar. Eso lo tienen claro. Hay muchos chicos jóvenes que vienen empujando de atrás. Creo que la competencia es sana y eso es lo mejor”.

“Más allá del resultado de seguir ganando, es el momento de seguir jugando de esta manera. Hay veces que el viento cambia, y ahí es donde necesitamos estar igual que ahora. Hay que aprovechar el momento para traer chicos, que vena cómo se entrena, ver a los más grandes. Aprovechar el momento de otras selecciones es relativo, porque te pueden ganar tranquilamente. Nosotros tenemos que aprovechar para que todo siga igual y que los chicos vengan y me pongan en dificultad para brindar su granito de arena”, agregó. Scaloni habló en conferencia de prensa.

Sobre la misma línea, sumó: “Es seguir en la senda victoriosa e intentar ganar, competir, que ellos no se relajen. Siempre respetando un patrón de juego. No tenemos que jugar de otra manera. Podemos ir variando, porque el rival te estudia. Ahí tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Ese es el desafío adelante. Ahora toca Paraguay, después Perú. Es seguir y seguir. Tenemos que ser un equipo con hambre, que quiere seguir creciendo”.

Para finalizar, a Scaloni le preguntaron por el presente de Chiquito Romero en Boca: “Lo de Chiquito lo respondí la anterior. Y siguió atajando. No hay dudas que tiene nivel, lo ha demostrado. Acá lo apreciamos mucho. Es un arquero espectacular. Las puertas están abiertas, peor hoy tenemos los chicos que están. Si hay motivos para cambiar, las puertas están abierta. Boca ha ido a penales, pero en el global creo que ha sido superior a su rival. Nosotros también pasamos por penales con Holanda. No hay que mirar solo que pasa por penales. En las eliminatorias fue superior”.