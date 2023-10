La decisión de Mercedes tras el insólito choque de Hamilton y Russell en Qatar

Los principales jefes de la escudería Mercedes de Fórmula 1 admitieron hoy que desde el equipo se "alienta la sana competencia" entre los pilotos Lewis Hamilton y George Russell para que se conviertan en "leones" arriba de los autos.

"No es mi trabajo suavizarlo todo, debería haber un poco de tensión porque son competidores y no queremos cachorros en el coche, queremos leones y eso es lo que tenemos", sostuvo Bradley Lord, jefe de comunicaciones de Mercedes, según recoge el sitio especializado en automovilismo Car and Drivers.

Hamilton y Russell protagonizaron un choque en el último Gran Premio de Qatar tras el cual el auto de Hamilton quedó eliminado de la carrera y aunque Russell se recuperó del incidente y llegó cuarto, la situación volvió a generar comentarios hacia adentro de la escudería. "Creemos que entre los pilotos hay tensión y es normal, pero en la escudería alentamos la sana competencia y consideramos que de esa manera el equipo logrará los objetivos que tenemos en la Fórmula 1", agregó Lord.

El jefe de comunicaciones de Mercedes, una de las piezas clave de la escudería, confió que "tanto Lewis (Hamilton) como George (Russell) son realmente capaces de crear una atmósfera beneficiosa para la escudería", más allá del roce que protagonizaron en Qatar. Con lo sucedido, el siete veces campeón perdió la chance de meterle aún más presión a Checo Pérez (Red Bull).

El mexicano se mantiene segundo en certamen que ya ganó Max Verstappen, con 224 puntos. Hamilton es tercero sumando 194 y después aparece Fernando Alonso (Aston Martin) que tiene 183. La próxima competencia del certamen se disputará el domingo 22 en el circuito de las Américas en la ciudad de Austin, para conformar el Gran Premio de los Estados Unidos.